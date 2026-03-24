Reuters: Izrael pochybuje o úspechu rokovaní USA-Irán
Iránsky rezort tvrdí, že existujú iniciatívy na eskaláciu napätia zo strany krajín v regióne.
Autor TASR
Tel Aviv 24. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa zdá byť odhodlaný dosiahnuť dohodu s Iránom, ktorej cieľom by bolo ukončiť vojnu na Blízkom východe, uviedli pre agentúru Reuters traja vysokopostavení izraelskí predstavitelia. Podľa nich je však nepravdepodobné, že Irán bude na ďalšom kole rokovaní súhlasiť s podmienkami Spojených štátov, píše TASR.
Reuters informuje, že zmienené podmienky by pravdepodobne zahŕňali obmedzenia iránskeho jadrového programu a programov balistických rakiet.
Trump v pondelok na svojej platforme napísal, že USA a Irán viedli v uplynulých dňoch „veľmi dobré a produktívne rozhovory o úplnom a konečnom vyriešení našich nepriateľstiev na Blízkom východe“.
Irán však následne poprel Trumpovo tvrdenie o iránsko-amerických rokovaniach. „Vyhlásenia prezidenta USA sú v rámci snáh znížiť ceny energií a získať čas na implementovanie svojich vojenských plánov,“ uviedlo podľa denníka The Washington Post ministerstvo zahraničných vecí.
Iránsky rezort tvrdí, že existujú iniciatívy na eskaláciu napätia zo strany krajín v regióne. „A naša odpoveď je: Nie sme stranou, ktorá začala túto vojnu, a všetky tieto požiadavky by mali byť smerované do Washingtonu,“ dodalo.
Šéf iránskej diplomacie Abbás Arakčí počas prebiehajúcej vojny opakovane vylúčil rokovania s USA, pričom povedal, že Irán má „veľmi trpkú skúsenosť s rokovaniami“ s Washingtonom.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahua v pondelok povedal, že Trump verí, že existuje možnosť „využiť ohromné úspechy dosiahnuté izraelskými ozbrojenými zložkami a americkou armádou s cieľom dosiahnuť ciele tejto vojny prostredníctvom dohody, ktorá ochráni naše životne dôležité záujmy“. Izrael bude podľa Netanjahua pokračovať v útokoch na Irán a Libanon.
