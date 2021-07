Izrael pre variant delta mení stratégiu

Jeruzalem 13. júla (TASR) – Izrael opätovne zavádza niektoré obmedzenia z dôvodu šírenia delta variantu koronavírusu SARS-CoV-2. Vláda sa však chce vyhnúť prísnym opatreniam, napísala v utorok agentúra Reuters.



Izrael pred štyrmi týždňami oslavoval návrat do normálneho života. Po rýchlom očkovaní, ktoré viedlo k potlačeniu úmrtí na koronavírus, Izraelčania prestali nosiť rúška a nemuseli už dodržiavať obmedzenia v oblasti kontaktov medzi osobami.



Potom však podľa agentúry Reuters „prišiel" infekčnejší variant delta a prudký nárast nových prípadov, čo prinútilo predsedu vlády Naftaliho Bennetta opätovne zaviesť niektoré obmedzenia a prehodnotiť národnú stratégiu boja proti covidu.



Reuters pripomína, že vláda v rámci politiky „mäkkého potlačenia" chce, aby sa Izraelčania naučili žiť s vírusom. To znamená čo najmenej obmedzení a neprijatie prípadného štvrtého lockdownu, ktorý by mohol ešte viac zasiahnuť tamojšiu ekonomiku. Keďže väčšina rizikovej skupiny obyvateľstva je už zaočkovaná, premiér Bennett podľa Reuters ráta s menším počtom ľudí, ktorí po nákaze vážne ochorejú.



„Implementácia stratégie si bude vyžadovať určité riziká, ale z celkového hľadiska, vrátane ekonomických faktorov, ide o nevyhnutnú rovnováhu." uviedol minulý týždeň Bennett. Nová národná stratégia bude podľa Reuters zahŕňať monitorovanie infekcií, novú kampaň na podporu očkovania aj testovanie.



Izrael od nedele ponúka tretiu dávku vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech dospelým osobám s oslabeným imunitným systémom. Minister zdravotníctva Nican Horowitz v tejto súvislosti dodal, že úrady momentálne zároveň zvažujú, či dajú tretiu dávku vakcíny k dispozícii aj širšej verejnosti, k rozhodnutiu však zatiaľ nedospeli. Izrael sa podľa Reuters zatiaľ s týmto krokom neponáhľa.