Reuters: Izraelský kabinet zváži návrh na prímerie v Pásme Gazy

Tel Aviv 4. júla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zvolá vo štvrtok večer zasadnutie bezpečnostného kabinetu s cieľom prediskutovať reakciu hnutia Hamas k návrhu dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorý v máji predstavil americký prezident Joe Biden. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na zdroj z úradu premiéra.



Zdroj dodal, že pred zasadnutím kabinetu bude Netanjahu o nových návrhoch Hamasu diskutovať so svojím vyjednávacím tímom, ktorý v mene Izraela rokuje o prímerí.



Izrael dostal v stredu odpoveď hnutia Hamas na zmienený návrh dohody o prímerí zahŕňajúci prepustenie 120 rukojemníkov, ktorých militanti z Hamasu stále zadržiavajú v Pásme Gazy.



Agentúra Reuters s odvolaním na nemenovaného palestínskeho predstaviteľa uviedla, že Hamas preukázal flexibilitu, pokiaľ ide o niektoré ustanovenia návrhu, ktoré by umožnili dosiahnuť rámcovú dohodu, ak by ju Izrael schválil.



Podľa Hamasu musí akákoľvek dohoda ukončiť už takmer deväť mesiacov trvajúcu vojnu v Pásme Gazy a zabezpečiť stiahnutie izraelských jednotiek z tejto palestínskej enklávy. Izrael však naďalej tvrdí, že pokým Hamas nezlikviduje, bude akceptovať jedine dočasné prestávky v boji.



Návrh prímeria zahŕňa postupné prepustenie izraelských rukojemníkov a stiahnutie izraelských síl v dvoch fázach. Hovorí tiež o prepustení palestínskych väzňov, pričom obnova Gazy a návrat tiel zosnulých rukojemníkov by prišli v poslednej tretej fáze.



Vojna v Pásme Gazy začala po bezprecedentnom októbrovom útoku Hamasu na Izrael, pri ktorom zahynulo 1200 ľudí. Izraelská odvetná ofenzíva v Gaze si odvtedy podľa údajov tamojších úradov kontrolovaných Hamasom vyžiadala už vyše 38.000 obetí na životoch.