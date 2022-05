Reuters: Jeľcinov zať Jumašev odstúpil z funkcie Putinovho poradcu

Moskva 30. mája (TASR) - Valentin Jumašev, zať bývalého ruského prezidenta Borisa Jeľcina, údajne odstúpil z postu neplateného poradcu šéfa Kremľa Vladimira Putina. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na zdroje oboznámené s touto záležitosťou.



Ľudmila Telenová, zástupkyňa výkonného riaditeľa prezidentského centra Borisa Jeľcina tvrdí, že Jumašev odstúpil zo svojej pozície z vlastnej iniciatívy, a to v apríli 2022. Pravdivosť tejto správy potvrdil aj druhý nemenovaný zdroj. Dôvod Jumaševovho rozhodnutia nie je známy.



Kremeľ sa rovnako ako samotný Jumašev sa k tejto záležitosti zatiaľ nevyjadrili, píše Reuters.



Jeľcin bol prezidentom Ruskej federácie v rokoch 1991 až 1999 a za svojho nástupcu si vybral práve Vladimira Putina. Jumašev bol istý čas šéfom Jeľcinovej prezidentskej kancelárie a je ženatý s jeho dcérou Tatianou.



Ako Putinov neplatený poradca Valentin Jumašev nemal veľký vplyv na rozhodovacie procesy v Kremli. Predstavoval však jednu z mála pretrvávajúcich väzieb obdobie vlády Borisa Jeľcina, pod ktorého vedením Rusko zavádzalo liberálne reformy a otváralo sa západnému svetu, píše Reuters.



V marci sa vzdal postu vyslanca Kremľa pre klímu kedysi známy reformátor Anatolij Čubajs, ktorý bol Putinovým dlhoročným blízkym spojencom. Známym sa stal ako minister financií v Jeľcinovej vláde. Podľa neoficiálnych informácií odišiel do zahraničia, lebo nesúhlasil s ruskou vojenskou agresiou voči Ukrajine.



Na svoju funkciu rezignoval v máji aj dlhoročný ruský diplomat Boris Bondarev, ktorý pôsobil v ruskej misii pri Úrade OSN v Ženeve. Oznámil to v otvorenom liste, v ktorom kritizoval "agresívnu vojnu, ktorú Putin rozpútal na Ukrajine". V liste tiež uviedol, že sa "hanbí za svoju krajinu".