Reuters: Kallasová telefonovala s iránskym ministrom zahraničných vecí
Kallasová naposledy hovorila s Arákčím v stredu, keď povedala, že bezpečná plavba cez Hormuzský prieliv je prioritou pre Európu, priblížil predstaviteľ EÚ.
Autor TASR
Brusel 22. marca (TASR) — Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová telefonovala v nedeľu s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím. Pre agentúru Reuters to uviedol nemenovaný predstaviteľ EÚ, informuje TASR.
Kallasová absolvovala telefonáty aj so šéfmi diplomacie Turecka, Kataru a Južnej Kórey, s ktorými hovorila o vojne na Blízkom východe, útokoch na energetickú infraštruktúru a potrebe znovu otvoriť Hormuzský prieliv.
"Tieto kontakty boli súčasťou pokračujúceho úsilia EÚ o hľadanie diplomatických riešení," povedal predstaviteľ EÚ s tým, že hroziace nové útoky na kritickú infraštruktúru môžu postihnúť milióny ľudí na Blízkom východe i mimo tohto regiónu.
Kallasová naposledy hovorila s Arákčím v stredu, keď povedala, že bezpečná plavba cez Hormuzský prieliv je prioritou pre Európu, priblížil predstaviteľ EÚ.
