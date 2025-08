Reuters: Kanada a USA spolupracujú pri deportáciách migrantov

Ottawa 2. augusta (TASR) - Kanada a Spojené štáty sa údajne spoločne snažia vyriešiť situáciu ohľadom krajín, ktoré pristupujú odmietavo k prijímaniu deportovaných migrantov. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters, ktorá nahliadla do dokumentu kanadskej vlády.



Odkedy americký prezident Donald Trump začal v januári svoje druhé funkčné obdobie, Spojené štáty tvrdo zasahujú proti ilegálnym migrantom v krajine. Kanada tiež zvýšila počet deportácií, ktorý minulý rok dosiahol desaťročné maximum. Obe krajiny však narazili na štáty, ktoré odmietajú prijímať nazad svojich občanov.



„Kanada bude pokračovať v spolupráci so Spojenými štátmi pri riešení problémov krajín odmietajúcich vyhostenia (prijatie deportovaných), aby sa zjednodušilo prinavrátenie cudzincov do ich domovských krajín pre Kanadu aj Spojené štáty,“ uviedol v správe pre nemenovaného adresáta generálny riaditeľ pre medzinárodné záležitosti kanadského ministerstva pre prisťahovalectvo.



Ministerstvo presmerovalo otázky k správe na Kanadskú pohraničnú službu (CBSA), ktorá však odmietla uviesť detaily o kanadsko-americkej spolupráci. „Úrady v Kanade a Spojených štátoch čelia spoločným prekážkam pri vyhosťovaní neprípustných osôb. Môžu medzi ne patriť nespolupracujúce zahraničné vlády, ktoré odmietajú prijať svojich štátnych príslušníkov alebo im včas vydať cestovné doklady,“ napísal v emaile hovorca CBSA.



„Hoci Kanada a Spojené štáty nemajú formálne bilaterálne partnerstvo, ktoré by sa špecificky zameriavalo na riešenie tohto problému, Kanadská pohraničná služba naďalej pravidelne a úzko spolupracuje s partnermi z bezpečnostných zložiek v Spojených štátoch v otázkach zabezpečenia hraníc,“ ozrejmil hovorca. Doplnil, že CBSA sa zaviazala deportovať viac ľudí - z 18.000 v minulom fiškálnom roku na 20.000 v tomto i nasledujúcom roku.