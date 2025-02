Britský šéf diplomacie počas návštevy Kyjeva ohlási ďalšiu pomoc

Londýn 5. februára (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Lammy v stredu počas návštevy Ukrajiny oznámi poskytnutie ďalšej finančnej podpory pre Kyjev v hodnote 68,7 milióna dolárov. Pomoc má podľa jeho slov pre Ukrajinu zabezpečiť "najsilnejšiu možnú pozíciu v boji proti Rusku", píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Minister sa v stredu stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym a ďalšími predstaviteľmi vlády. Cieľom návštevy je rokovať o podpore Ukrajiny zo strany Británie a medzinárodných partnerov.



K Lammyho zahraničnej ceste dochádza v čase, keď sa Kyjev snaží nadviazať úzke vzťahy s novou administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Naša podpora Ukrajiny zostáva nezlomná," povedal Lammy. "Sme odhodlaní zabezpečiť Ukrajine čo najsilnejšiu pozíciu v boji proti Rusku aj mimo neho," doplnil.



Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Británia poskytne približne 3,7 milióna dolárov na dodávky ukrajinského obilia a iných potravín do Sýrie. Ukrajina má záujem o obnovenie vzťahov s Damaskom po zvrhnutí režimu bývalého prezidenta Bašára Asada, ktorého podporovalo Rusko. Kyjev poslal prvú časť potravinovej pomoci do Sýrie už v decembri.



V rámci nového finančného balíka pôjde 21,2 miliónov dolárov na inovatívne energetické projekty, 12,5 miliónov na pomoc pri obnove ukrajinských podnikov a 31,2 miliónov dolárov na podporu komunitných služieb, ozrejmilo ministerstvo zahraničných vecí.



Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 vyčlenila Británia na podporu Kyjeva vyše 1,2 miliardy dolárov. Zaviazala sa tiež poskytovať ročnú vojenskú podporu 3,7 miliardy dolárov, kým to bude potrebné, pripomína Reuters.











1 rum bre