Lodná doprava v Hormuzskom prielive sa podľa médií zatiaľ nezvýšila
V dôsledku vojny v Iráne uviazli v Perzskom zálive stovky komerčných lodí a až 20.000 námorníkov.
Autor TASR
Oslo 4. mája (TASR) - Lodná doprava v Hormuzskom prielive sa ani po spustení americkej operácie zatiaľ nijako nezvýšila, informovala agentúra Reuters. Podľa údajov monitorovacích spoločností preplával do Ománskeho zálivu v pondelok iba jeden tanker na prepravu LPG spolu s niekoľkými nákladnými loďami a plavidlom na pokladanie káblov.
Americký prezident Donald Trump v noci v príspevku na sieti Truth Social uviedol, že od pondelkového rána blízkovýchodného času začnú USA „usmerňovať“ plavidlá, aby sa bezpečne dostali z vôd Hormuzského prielivu. Operáciu nazval Projekt sloboda.
Na prechod Hormuzským prielivom ale podľa Reuters v pondelok popoludní nečakali žiadne ďalšie tankery ani iné komerčné lode. Nemecká lodná spoločnosť Hapag-Lloyd uviedla, že plavba cez úžinu je naďalej nemožná z dôvodu nejasností ohľadom postupov bezpečného prechodu.
Trump sa o prípadnom sprevádzaní plavidiel nezmienil a podľa médií iniciatíva nemusí nevyhnutne zahŕňať eskortu komerčných lodí zo strany námorníctva USA. To ale bude „nablízku“ v prípade potreby zasiahnuť.
Námorné združenie Bimco uviedlo, že odvetvie lodnej dopravy nebolo informované o americkej operácii ani o jej zámere. Celková bezpečnostná situácia sa tak podľa vyhlásenia vôbec nezmenila.
Irán v pondelok pohrozil útokmi na plavidlá USA, ak sa pokúsia vstúpiť do Hormuzského prielivu, a zopakoval, že plavbu musia lode koordinovať s iránskymi silami.
„Bez súhlasu Iránu s bezpečným prechodom obchodných lodí cez Hormuzský prieliv nie je v súčasnosti jasné, či je možné iránsku hrozbu pre lode zmierniť alebo potlačiť,“ uviedol riaditeľ pre bezpečnosť a ochranu združenia Bimbo Jakob Larsen.
V dôsledku vojny v Iráne uviazli v Perzskom zálive stovky komerčných lodí a až 20.000 námorníkov, napísala agentúra Reuters s odvolaním sa na Medzinárodnú námornú organizáciu. Spojenými štátmi vedené spoločné námorné informačné stredisko uviedlo, že bezpečnosť v Hormuzskom prielive je naďalej kritická a plavidlá by mali zvážiť trasu cez ománske výsostné vody.
