Reuters: Ľudia opísali desivé chvíle pri prevrátení lode s migrantmi

Malakasa/Kalamata 30. júna (TASR) - Ľudia, ktorí prežili potopenie plavidla plného migrantov pri Grécku, opísali, ako ich do starej rybárskej lode natlačili v severnej Afrike obchodníci s ľuďmi. Vo svojich výpovediach hovorili o desivých podmienkach na palube aj v podpalubí, bez jedla a vody, informuje v piatok agentúra Reuters.



Podľa niektorých z nich tragický koniec urýchlila grécka pobrežná stráž, ktorá sa snažila preplnenú loď odtiahnuť, čo podľa migrantov spôsobilo prevrátenie.



Tvrdenie o pokuse odtiahnuť loď sa objavilo v šiestich z celkovo deviatich výpovedí, ktoré mala Reuters k dispozícii. Preživší ich poskytli gréckym vyšetrovateľom, ktorí zisťujú príčiny tragédie.



Jeden zo Sýrčanov tvrdil, že spolu s ďalšími migranti na palube lode Adriana kričali "Stop!", keď plavidlo gréckej pobrežnej stráže pripevnilo lano na provu lode a začalo ju odťahovať, pričom loď naberala rýchlosť. Loď sa naklonila doľava a doprava a potom sa prevrátila, dodal.



Ďalší traja svedkovia vypovedali, že nepoznajú príčinu prevrátenia plavidla. Agentúra Reuters nezverejnila mená deviatich preživších, ktorí poskytli svoje výpovede príslušným orgánom, a ktoré neboli zverejnené.



Výpovede šiestich svedkov sú v rozpore s oficiálnymi vyhláseniami gréckej pobrežnej stráže a vlády. V nich popreli, že došlo k pokusu o odtiahnutie lode a tvrdia, že loď sa prevrátila, keď pobrežná stráž bola od nej zhruba 70 metrov.



Loď sa 14. júna prevrátila a potopila pri gréckom Peloponéze s asi 750 ľuďmi na palube, čím sa táto tragédia zaradila k najhorším v Stredozemnom mori. Prežilo len 104 mužov - Egypťanov, Pakistancov, Sýrčanov a Palestínčanov - a z mora vytiahli 82 tiel. Ďalšie stovky osôb sú nezvestné.



V súvislosti so stroskotaním lode sa upriamila pozornosť na grécke úrady a na to, či mohli zabrániť katastrofe.