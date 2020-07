Markleová necítila počas tehotenstva podporu kráľovskej rodiny

Londýn 2. júla (TASR) - Vojvodkyňa zo Sussexu a manželka britského princa Harryho Meghan Markleová mala počas tehotenstva so synom Archiem pocit, že ju britská kráľovská rodina dostatočne nechráni. Vyplýva to dokumentov, ktoré sú súčasťou jej žaloby voči britskému vydavateľstvu. Vo štvrtok z nich citovala agentúra Reuters.



Markleová žaluje vydavateľstvo Associated Newspapers, ktoré sa medzičasom premenovalo na DMG Media, pre články jeho bulvárneho nedeľníka Mail on Sunday. Tieto noviny totiž v auguste 2018 publikovali časti listu, ktorý Markleová poslala svojmu otcovi Thomasovi Markleovi. Vojvodkyňa so svojím otcom nemá blízky vzťah; nezúčastnil sa ani na jej svadbe v máji 2018.



Nedeľník obhajoval zverejnenie listu tým, že päť nemenovaných priateľov Meghan sa o celej situácii už vyjadrilo pre americký časopis People. Právni zástupcovia vojvodkyne však uviedli, že Meghan nikdy takéto vyjadrenia neautorizovala ani nepodnietila.



"Navrhovateľka sa stala ústrednou témou veľkého počtu falošných a poškodzujúcich článkov v britskom bulvári, obzvlášť zo strany obžalovaného, čo jej spôsobilo ohromnú emocionálnu ujmu a zanechalo následky na jej duševnom zdraví," uvádzajú právnici v dokumentoch k žalobe, informuje Reuters.



Neočakáva sa, že by súdny proces v tejto veci prebehol ešte v do konca roka. Sudca ešte v máji odmietol ako neopodstatnené tvrdenie Markleovej, že noviny sa zachovali "nečestne" a "prehĺbili spory" s jej otcom.



Meghan a Harry momentálne žijú v Los Angeles, píše Reuters. Ešte 31. marca sa dvojica oficiálne vzdala svojich kráľovských povinností.



V dôsledku toho už Meghan a Harry nedisponujú titulom "kráľovská výsosť" a nie sú platení z verejných prostriedkov. Pár uviedol, že jeho rozhodnutie ovplyvnili aj útoky médií, ktoré boli dokonca niekedy aj rasistické. Harrymu, ktorý je aktuálne šiestym v poradí v rámci nástupníctva na britský trón, zostal titul princ a pár si ponechal tituly vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu.