Reuters: Na konečnom vyhlásení zo summitu NATO vo Washingtone je zhoda

Washington 10. júla (TASR) - Lídri členských štátov NATO sa v stredu zhodli na znení záverečného vyhlásenia z prebiehajúceho summitu vo Washingtone. Spomína sa v ňom prísľub, že spojenci budú naďalej podporovať Ukrajinu v jej "nezvratnej ceste k plnej integrácii do euroatlantických štruktúr vrátane členstva v NATO". Pre agentúru Reuters to uviedol nemenovaný zdroj, uvádza TASR.



Lídri krajín NATO už minulý rok na summite vo Vilniuse prisľúbili Ukrajine, že jej budúcnosť je v Aliancii. Napokon však ani vo Washingtone Kyjev nedostal pozvánku ani časový harmonogram pristúpenia, o ktorý sa vojnou zmietaná krajina usiluje.



V deklarácii sa podľa zdroja znovu spomína pasáž z vyhlásenia z vlaňajšieho summitu, a síce že NATO "bude môcť pozvať Ukrajinu do svojich štruktúr, keď sa na tom spojenci dohodnú a budú splnené podmienky".



Zároveň sa očakáva, že lídri vo vyhlásení označia Čínu za "rozhodujúceho podporovateľa" ruskej agresie proti Ukrajine, uviedol zdroj citovaný Reuters. TASR pripomína, že Západ dlhodobo obviňuje Peking zo zásobovania Moskvy komponentmi a bojovým vybavením pre použitie vo vojne na Ukrajine.