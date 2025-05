Na možné rozhovory Moskvy a Kyjeva prídu podľa médií Witkoff i Kellogg

Washington 13. mája (TASR) - Na možné rusko-ukrajinské rokovania v tureckom Istanbule tento štvrtok prídu za americkú stranu vyslanci prezidenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff a Keith Kellogg. S odvolaním sa na tri zdroje oboznámené s plánmi cesty o tom v utorok informovala agentúra Reuters, píše TASR.



Účasť na priamych rozhovoroch medzi Kyjevom a Moskvou predtým nevylúčil ani samotný Trump, ktorý je momentálne na návšteve Blízkeho východu. Svoju cestu začal v Saudskej Arábii, potom sa presunie do Spojených arabských emirátov a Kataru. Na rokovania do Turecka pôjde, ak usúdi, že v nich bude možné dosiahnuť pokrok.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý už dal najavo ochotu osobne sa stretnúť s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, v pondelok večer povedal, že Moskva nepotvrdila, či šéf Kremľa napokon do Istanbulu príde, hoci priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou bez predbežných podmienok sám navrhol.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa agentúry AP v utorok už druhý deň po sebe odmietol novinárom povedať, či Putin odcestuje do Istanbulu alebo kto iný by mohol Rusko na rokovaniach zastupovať. Ruský prezident podľa neho predstaví zloženie ruskej delegácie vtedy, keď to uzná za vhodné.



Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v utorok ozrejmil, že Zelenskyj sa v Istanbule nestretne so žiadnym ruským predstaviteľom okrem Putina. Podľa Jermakovho poradcu Mychajla Podoľaka by totiž rokovania na nižšej úrovni znamenali len „naťahovanie“ mierového procesu.



Rusko chce podľa Putina reštartovať mierové rozhovory, ktoré s Ukrajinou viedlo v prvých týždňoch svojej invázie v roku 2022. Ukrajina je podľa Jermaka za rokovania s Ruskom, ale trvá na tom, aby bolo pred ich začiatkom nastolené prímerie.