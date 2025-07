Na Merza podľa médií rastie tlak, aby pritvrdil proti Izraelu

Berlín 23. júla (TASR) - Na nemeckého kancelára Friedricha Merza narastá tlak, aby zaujal tvrdší postoj proti Izraelu. Členovia jeho vlastnej koaličnej vlády ho vyzývajú, aby sa Berlín pripojil k spoločnému vyhláseniu viacerých západných krajín, ktoré odsúdili „neľudské zabíjanie“ Palestínčanov v Pásme Gazy. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Nemecko chýba medzi signatármi pondelkového vyhlásenia, ktoré vydala Európska komisia spolu s vyše 20 krajinami vrátane Británie a Francúzska. Výzva apeluje na okamžité ukončenie vojny v Pásme Gazy.



„Odsudzujeme obmedzovanie poskytovania pomoci a neľudské zabíjanie civilistov vrátane detí, ktorí sa snažia uspokojiť svoje najzákladnejšie potreby, ako je prísun vody a potravín. Je hrozné, že viac ako 800 Palestínčanov bolo zabitých, keď si prišli po humanitárnu pomoc,“ uviedli signatári vyhlásenia.



Nemecká ministerka pre rozvoj Reem Alabaliová Radovanová, členka koaličnej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), v utorok uviedla, že s rozhodnutím Berlína nepodpísať vyhlásenie nie je spokojná. „Požiadavky uvedené v liste... izraelskej vláde sú pre mňa pochopiteľné. Bola by som si želala, aby sa Nemecko pripojilo k signálu, ktorý vyslalo 29 partnerov,“ povedala. K výzve sa v utorok pripojilo aj Slovensko.



Merz v utorok večer reagoval vyjadrením, že Európska rada už prijala spoločné vyhlásenie, ktoré je „prakticky identické, pokiaľ ide o obsah“ predmetného listu.



Júnové závery zo summitu lídrov Európskej únie síce upozornili na vážnu humanitárnu situáciu v palestínskej enkláve, no podľa agentúry Reuters neboli také emocionálne a priamo kritické proti Izraelu. Rovnako v ňom chýbalo odsúdenie izraelského plánu na premiestnenie Palestínčanov do tzv. „humanitárneho mesta“, ktorý bol oznámený začiatkom mesiaca.



„Bol som jedným z prvých, kto veľmi jasne – aj v Nemecku – povedal, že situácia tam už nie je akceptovateľná,“ uviedol Merz a dodal, že v tejto otázke nepanujú medzi koaličnými partnermi rozpory.



V pondelok Merz oznámil, že ešte v piatok telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, ktorému „veľmi jasne a explicitne povedal, že nemecká vláda sa nestotožňuje s politikou izraelskej vlády voči Pásmu Gazy“.