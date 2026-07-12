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Reuters: Nemecko financuje dodávku 50.000 dronov pre Ukrajinu
Objednávka zahŕňa drony typu Shrike FPV od ukrajinského výrobcu SkyFall.
Autor TASR
Berlín/Kyjev 12. júla (TASR) - Nemecko financuje dodávku 50.000 útočných dronov pre Ukrajinu, uviedol v nedeľu pre agentúru Reuters zdroj oboznámený s dohodou. Ide o jednu z najväčších známych objednávok bezpilotných lietadiel pre Kyjev, ktorú financuje niektorá zo západných krajín, píše TASR.
Objednávka zahŕňa drony typu Shrike FPV od ukrajinského výrobcu SkyFall. Sú vybavené softvérom americkej spoločnosti Auterion, ktorý umožňuje autonómne sledovať a zasiahnuť pohybujúce sa ciele v záverečnej fáze letu.
Generálny riaditeľ spoločnosti Auterion Lorenz Meier potvrdil, že hodnota kontraktu dosahuje približne 90 miliónov eur. Financovanie podľa neho zabezpečila jedna z európskych krajín, pričom spoločnosť SkyFall uviedla, že ide o Nemecko. Časť dronov už bola dodaná ukrajinskej vláde, zvyšok má byť odoslaný ešte do konca tohto roka.
Nemecké ministerstvo obrany odmietlo kontrakt komentovať s odvolaním sa na bezpečnosť. Nereagovalo ani ukrajinské ministerstvo obrany.
Meier zároveň uviedol, že Auterion tento rok v spolupráci s viacerými výrobcami pomáha zabezpečiť dodávky celkovo 100.000 dronov pre Ukrajinu.
Objednávka zahŕňa drony typu Shrike FPV od ukrajinského výrobcu SkyFall. Sú vybavené softvérom americkej spoločnosti Auterion, ktorý umožňuje autonómne sledovať a zasiahnuť pohybujúce sa ciele v záverečnej fáze letu.
Generálny riaditeľ spoločnosti Auterion Lorenz Meier potvrdil, že hodnota kontraktu dosahuje približne 90 miliónov eur. Financovanie podľa neho zabezpečila jedna z európskych krajín, pričom spoločnosť SkyFall uviedla, že ide o Nemecko. Časť dronov už bola dodaná ukrajinskej vláde, zvyšok má byť odoslaný ešte do konca tohto roka.
Nemecké ministerstvo obrany odmietlo kontrakt komentovať s odvolaním sa na bezpečnosť. Nereagovalo ani ukrajinské ministerstvo obrany.
Meier zároveň uviedol, že Auterion tento rok v spolupráci s viacerými výrobcami pomáha zabezpečiť dodávky celkovo 100.000 dronov pre Ukrajinu.