Reuters: Nemecko plánuje usporiadať konferenciu na obnovu Ukrajiny

Berlín 11. augusta (TASR) - Nemecko sa chystá usporiadať medzinárodnú konferenciu zameranú na diskusiu o obnove Ukrajiny po ruskej invázii. Agentúre Reuters to vo štvrtok povedal nemenovaný zdroj z nemeckého vládneho kabinetu, podľa ktorého by sa takáto konferencia mohla konať v októbri.



Citovaný zdroj uviedol, že príprava v tomto smere ešte nebola zavŕšená, avšak za možný termín konania takejto konferencie označil 25. október. "Je to možný dátum pre takú konferenciu, zatiaľ však nie je konečný," povedal bez ďalších podrobností.



Nemecko aktuálne predsedá zoskupeniu ekonomicky najvyspelejších krajín sveta G7, pripomína Reuters. Nemecký kancelár Olaf Scholz podľa nej novinárom nedávno povedal, že úsilie na obnovu Ukrajiny bude obrovské, ba dokonca ešte väčšie než americký Marshallov plán, ktorý pomohol pri obnove západnej Európy po druhej svetovej vojny.