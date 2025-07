Reuters: Nemecko plánuje zaviesť polročnú dobrovoľnú vojenskú službu

Berlín 4. júla (TASR) – Nemecko plánuje zaviesť program dobrovoľnej šesťmesačnej vojenskej služby, napísala v piatok s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou agentúra Reuters. Berlín sa podľa nej snaží vycvičiť viac záložníkov a posilniť národnú obranu pre bezpečnostné obavy z Ruska, informuje TASR.



V rámci programu by dobrovoľníci absolvovali výcvik jednoduchších úloh, ako je strážna služba. V prípade príliš nízkeho záujmu by sa uvažovalo o odvodoch, uviedli zdroje. Berlín podľa nich dúfa, že program zdvojnásobí počet vycvičených záložníkov a časť z nich sa následne rozhodne pre kariéru v aktívnej vojenskej službe. V súčasnosti je vycvičených záložníkov približne 100.000.



Európske členské štáty NATO sú pod tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby investovali viac do vlastnej bezpečnosti. Nemecký minister obrany Boris Pistorius chce v tejto súvislosti zvýšiť počet príslušníkov armády zo 180.000 na 260.000.



Ministerstvo obrany v reakcii na správu uviedlo, že prípravy na nový program vojenskej služby sú v plnom prúde. Podľa hovorcu rezortu cieľom zostáva, aby príslušný zákon vstúpil do platnosti v januári 2026. Detaily zverejnia, keď sa návrh dostane do parlamentu.



Okolo plánu stále existujú otázky, napríklad koho by odvádzali na povinnú vojenskú službu, ak by vláda nenaplnila svoje ciele dobrovoľného náboru. Tento aspekt plánu vyvoláva kontroverzie aj v rámci Pistoriusovej Sociálnodemokratickej strany Nemecka. Nemecko ukončilo povinnú vojenskú službu v roku 2011.