Orbán podľa médií ponúkol funkciu šéfa Fideszu
Budapešť 28. apríla (TASR) - Končiaci maďarský premiér Viktor Orbán ponúkol svoju funkciu predsedu strany Fidesz. O prípadnom prijatí rozhodne stranícky zjazd, ktorý sa uskutoční 13. júna, uviedol v utorok podľa agentúry Reuters poslanec Fideszu Erik Banki. Informuje o tom TASR.
Orbán, ktorého strana v nedávnych parlamentných voľbách utrpela porážku, cez víkend oznámil, že sa vzdáva svojho poslaneckého mandátu, pretože sa chce sústrediť na „reorganizáciu národného tábora“. Uviedol to po zasadnutí predsedníctva Fideszu, na ktorom padlo viacero dôležitých rozhodnutí.
Poslanecký klub strany prejde radikálnou reštrukturalizáciou a jeho predsedom bude doterajší šéf úradu vlády Gergely Gulyás. Predsedníctvo zároveň odporučilo, aby Orbán pokračoval na čele strany. Orbán vtedy povedal, že je na túto úlohu pripravený, ak mu členovia strany dajú podporu.
Víťazom maďarských parlamentných volieb, ktoré sa konali 12. apríla, sa stala strana Tisza, ktorú vedie pravdepodobný budúci premiér Péter Magyar. Ukončila tak 16-ročná vládu Orbána, čo podľa Reuters vyvolalo sebareflexiu a výzvy na zmenu v rámci Fideszu.
Dosiaľ vládnuca strana Fidesz si plánuje na kongrese 13. plánuje zvoliť nové vedenie, uviedol Banki, ktorého citovala tlačová agentúra MTI. Strana na žiadosť o vyjadrenie nereagovala a ani Orbán utorkové zasadnutie nekomentoval.
Orbán po voľbách v rozhovore zverejnenom na YouTube kanáli Patrióta vyhlásil, že ako šéf Fideszu prijal plnú zodpovednosť za porážku a že maďarská pravica potrebuje prejsť kompletnou obnovou. Pri oznámení, že nebude v novom zložení parlamentu pôsobiť ako poslanec, povedal, že svoj mandát „vracia“ Fideszu.
