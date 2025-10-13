Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Reuters: Palestínski väzni z izraelských väzníc sú už v autobusoch

Izraelskí vojaci stoja pri svojich tankoch pozdĺž izraelsko-pásmovskej hranice, ako je vidieť z južného Izraela, v piatok 10. októbra 2025, po tom, čo sa Izrael a Hamas dohodli na pozastavení bojov a prepustení zostávajúcich rukojemníkov. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Tel Aviv 13. októbra (TASR) - Všetkých 1966 palestínskych väzňov, ktorých Izrael prepustí v rámci prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom, už v izraelských väzniciach nastúpilo do autobusov. Agentúru Reuters o tom informoval predstaviteľ oboznámený s priebehom operácie, píše TASR.

Z takmer 2000 väzňov bude údajne 250 prepustených na Západnom brehu, v Jeruzaleme alebo budú prevezení do zahraničia. Zvyšných 1716 bude vraj prepustených v Násirovej nemocnici v Pásme Gazy.

Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok ráno výmenou odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) prvú skupinu siedmich izraelských rukojemníkov. Zostávajúcich zajatcov by malo hnutie prepustiť v druhej vlne o 10.00 h miestneho času (9.00 h SELČ) v meste Chán Júnis na juhu pásma a v iných častiach palestínskej enklávy.

V prvej skupine prepustených rukojemníkov sa údajne nachádzajú Matan Angrest, bratia Gali a Ziv Bermanovci, Alon Ohel, Eitan Mor, Guy Gilboa-Dallal a Omri Miran.
