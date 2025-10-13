< sekcia Zahraničie
Reuters: Palestínski väzni z izraelských väzníc sú už v autobusoch
Z takmer 2000 väzňov bude údajne 250 prepustených na Západnom brehu, v Jeruzaleme alebo budú prevezení do zahraničia. Zvyšných 1716 bude vraj prepustených v Násirovej nemocnici v Pásme Gazy.
Autor TASR
Tel Aviv 13. októbra (TASR) - Všetkých 1966 palestínskych väzňov, ktorých Izrael prepustí v rámci prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom, už v izraelských väzniciach nastúpilo do autobusov. Agentúru Reuters o tom informoval predstaviteľ oboznámený s priebehom operácie, píše TASR.
Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok ráno výmenou odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) prvú skupinu siedmich izraelských rukojemníkov. Zostávajúcich zajatcov by malo hnutie prepustiť v druhej vlne o 10.00 h miestneho času (9.00 h SELČ) v meste Chán Júnis na juhu pásma a v iných častiach palestínskej enklávy.
V prvej skupine prepustených rukojemníkov sa údajne nachádzajú Matan Angrest, bratia Gali a Ziv Bermanovci, Alon Ohel, Eitan Mor, Guy Gilboa-Dallal a Omri Miran.
