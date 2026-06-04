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Reuters: Paríž a Berlín chcú poskytnúť kandidátskym krajinám výhody EÚ
Podľa dokumentu by sa mohli zástupcovia krajín západného Balkánu a Moldavska zúčastňovať na niektorých častiach ministerských stretnutí a summitov EÚ, no bez hlasovacieho práva.
Autor TASR
Brusel 4. júna (TASR) - Nemecko a Francúzsko navrhli, aby kandidátske krajiny na vstup do Európskej Únie dostali viac príležitostí zapojiť sa do programov EÚ ešte pred samotným pristúpením. Informuje o tom dokument, do ktorého nahliadla agentúra Reuters vo štvrtok, píše TASR.
V dokumente sa uvádza, že cieľom je vniesť nový impulz do rokovaní o rozširovaní Únie pred piatkovým summitom lídrov EÚ a západného Balkánu a pred summitom s Moldavskom, ktorý sa uskutoční neskôr v júni.
Rozširovanie EÚ sa stalo prioritou po rozpútaní vojny na Ukrajine. Prístupový proces je zvyčajne zdĺhavý, byrokraticky náročný a zahŕňa niekoľkoročné rokovania a prijímanie právnych reforiem v danej krajine. Predstavitelia EÚ preto hľadajú spôsoby, ako ponúknuť benefity kandidátom ešte pred ich pristúpením.
„Musíme ponúknuť dostatočné podnety v rámci integračného procesu, ktoré sa budú zakladať na zásluhách, a zjednodušiť súčasný proces, aby bol efektívnejší a umožnil rýchlejšiu a hlbšiu integráciu,“ uvádza sa v dokumente Paríža a Berlína. Podľa textu spoločne navrhli, aby sa kandidáti mohli zapájať do študentských výmenných programov a výskumných programov. Zároveň načrtli potenciálnu integráciu v oblastiach energie, priemyslu či systému obchodovania s emisiami EÚ, ak kandidátska krajina splní základné štandardy.
Podľa dokumentu by sa mohli zástupcovia krajín západného Balkánu a Moldavska zúčastňovať na niektorých častiach ministerských stretnutí a summitov EÚ, no bez hlasovacieho práva. Text nadväzuje na májový návrh nemeckého kancelára Friedricha Merza udeliť Ukrajine nový štatút pridruženého člena EÚ pred plnohodnotným vstupom. Návrh však vyvolal otázky o férovosti tohto kroku voči ďalším kandidátom.
V dokumente sa uvádza, že cieľom je vniesť nový impulz do rokovaní o rozširovaní Únie pred piatkovým summitom lídrov EÚ a západného Balkánu a pred summitom s Moldavskom, ktorý sa uskutoční neskôr v júni.
Rozširovanie EÚ sa stalo prioritou po rozpútaní vojny na Ukrajine. Prístupový proces je zvyčajne zdĺhavý, byrokraticky náročný a zahŕňa niekoľkoročné rokovania a prijímanie právnych reforiem v danej krajine. Predstavitelia EÚ preto hľadajú spôsoby, ako ponúknuť benefity kandidátom ešte pred ich pristúpením.
„Musíme ponúknuť dostatočné podnety v rámci integračného procesu, ktoré sa budú zakladať na zásluhách, a zjednodušiť súčasný proces, aby bol efektívnejší a umožnil rýchlejšiu a hlbšiu integráciu,“ uvádza sa v dokumente Paríža a Berlína. Podľa textu spoločne navrhli, aby sa kandidáti mohli zapájať do študentských výmenných programov a výskumných programov. Zároveň načrtli potenciálnu integráciu v oblastiach energie, priemyslu či systému obchodovania s emisiami EÚ, ak kandidátska krajina splní základné štandardy.
Podľa dokumentu by sa mohli zástupcovia krajín západného Balkánu a Moldavska zúčastňovať na niektorých častiach ministerských stretnutí a summitov EÚ, no bez hlasovacieho práva. Text nadväzuje na májový návrh nemeckého kancelára Friedricha Merza udeliť Ukrajine nový štatút pridruženého člena EÚ pred plnohodnotným vstupom. Návrh však vyvolal otázky o férovosti tohto kroku voči ďalším kandidátom.