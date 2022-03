Reuters: Pentagón zriadil horúcu linku s ruským ministerstvom obrany

Washington 3. marca (TASR) - Pentagón zriadil novú horúcu linku s ruským ministerstvom obrany, aby zabránil "nesprávnym odhadom, vojenským incidentom a eskalácii" počas postupujúcej ruskej invázie na Ukrajinu, informovala vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa USA.



"Ministerstvo obrany nedávno, 1. marca, zriadilo s ruským ministerstvom obrany dekonfliktnú líniu s cieľom zabrániť chybným kalkuláciám, vojenským incidentom a eskalácii," povedal pod podmienkou anonymity predstaviteľ amerického rezortu obrany.



Tento krok je podľa Reuters najnovším úsilím o zníženie prudko stúpajúceho napätia medzi Spojenými štátmi a Ruskom po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin – v jasnom varovaní pre Západ – minulý víkend oznámil, že uvádza svoje jadrové sily do stavu vysokej pohotovosti. Putinov minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu varoval, že tretia svetová vojna by bola jadrovým konfliktom.



Spojené štáty tvrdia, že na Ukrajine nemajú žiadne jednotky, ale spolu so svojimi spojencami v NATO v Európe sa obávajú možných incidentov v čase, keď Rusko spustilo najväčší útok na európsky štát od druhej svetovej vojny. Americká armáda v minulosti úspešne vytvorila horúce linky s Ruskom, a to aj počas vojny v Sýrii, kde Moskva intervenovala na strane prezidenta Bašára Asada, dodal Reuters.