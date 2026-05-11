< sekcia Zahraničie
Reuters: Plán Maďarska získať zmrazené miliardy EÚ je ambiciózny
Z toho istého dôvodu Únia zmrazila Budapešti aj ďalších približne sedem miliárd eur zo štrukturálnych fondov.
Autor TASR
Brusel 11. mája (TASR) - Snaha novej maďarskej vlády splniť podmienky na získanie zmrazených miliárd eur od Európskej únie do konca augusta je ambiciózna, no stále dosiahnuteľná. S odvolaním sa na troch predstaviteľov EÚ o tom v pondelok informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Maďarsko má pre podozrenia z porušovania princípov právneho štátu za vlády Viktora Orbána zmrazené finančné prostriedky z fondu EÚ na hospodársku obnovu po pandémii ochorenia COVID-19. Konkrétne ide o 6,5 miliardy eur v podobe nenávratných grantov a 3,9 miliardy eur vo forme výhodných úverov.
Z toho istého dôvodu Únia zmrazila Budapešti aj ďalších približne sedem miliárd eur zo štrukturálnych fondov. Na ich čerpanie má však Maďarsko niekoľko rokov, takže získanie prostriedkov na obnovu má u novej vlády prednosť.
Nový maďarský premiér Péter Magyar a jeho tím vedú rokovania s Európskou komisiou o tom, ako sprístupniť tieto peniaze. Po aprílovom stretnutí so šéfkou eurokomisie Ursulou von der Leyenovou v Bruseli Magyar avizoval, že politickú dohodu potrebnú na uvoľnenie financií uzavrú koncom mája.
„Splniť podmienky týkajúce sa celej sumy 10,4 miliardy eur do konca augusta je ambiciózny cieľ, ale nie je nemožný,“ citovala agentúra Reuters jedného z nemenovaných predstaviteľov EÚ, ktorý sa touto otázkou zaoberá.
Maďarsko bude musieť Európskej komisii predložiť nový plán ako chce zmrazené prostriedky minúť. Bude musieť byť v súlade s cieľmi fondu na obnovu, ktorými sú zelená ekonomika, jej digitalizácia a zvýšenie odolnosti voči krízam.
Budapešť svoj návrh podľa Reuters zrejme odovzdá 27. mája po rokovaniach Magyara s von der Leyenovou. Keď budú nové míľniky a ciele splnené do 31. augusta, Maďarsko môže požiadať o finančné prostriedky, ktoré mu môžu byť vyplatené do 31. decembra tohto roku.
Prekážkou v plnení podmienok tak zrejme nebude maďarský parlament, v ktorom má Magyarova strana Tisza ústavnú väčšinu, ale čas. Pri niektorých zákonoch je totiž potrebné dodržať určité procedurálne postupy, ako sú konzultácie a lehoty na spracovanie, poznamenal Reuters. Európska komisia už podľa maďarských médií a magazínu Politico navrhla Tisze, aby sa vzdala časti zmrazených fondov.
Keďže Maďarsko nie je jediným členským štátom, ktorý má problémy s čerpaním veľkých objemov peňazí od Únie, eurokomisia vydala v júni minulého roka odporúčania, ako sa vyhnúť ich strate. Budapešť podľa predstaviteľov pravdepodobne využije všetky tieto možnosti, aby získala čo najväčšiu sumu.
Hlavná rada pre vlády krajín EÚ spočíva v tom, aby presmerovali svoje výdavkové plány z projektov, ktoré sú rizikové, zdĺhavé alebo neisté smerom do bezpečnejších iniciatív, ktoré je možné dokončiť do konca augusta. Okrem toho môžu prostriedky z fondu na obnovu presunúť aj na projekty, ktoré už bežia a boli financované z iných zdrojov, ale majú rovnaké ciele ako daný fond.
Maďarsko má pre podozrenia z porušovania princípov právneho štátu za vlády Viktora Orbána zmrazené finančné prostriedky z fondu EÚ na hospodársku obnovu po pandémii ochorenia COVID-19. Konkrétne ide o 6,5 miliardy eur v podobe nenávratných grantov a 3,9 miliardy eur vo forme výhodných úverov.
Z toho istého dôvodu Únia zmrazila Budapešti aj ďalších približne sedem miliárd eur zo štrukturálnych fondov. Na ich čerpanie má však Maďarsko niekoľko rokov, takže získanie prostriedkov na obnovu má u novej vlády prednosť.
Nový maďarský premiér Péter Magyar a jeho tím vedú rokovania s Európskou komisiou o tom, ako sprístupniť tieto peniaze. Po aprílovom stretnutí so šéfkou eurokomisie Ursulou von der Leyenovou v Bruseli Magyar avizoval, že politickú dohodu potrebnú na uvoľnenie financií uzavrú koncom mája.
„Splniť podmienky týkajúce sa celej sumy 10,4 miliardy eur do konca augusta je ambiciózny cieľ, ale nie je nemožný,“ citovala agentúra Reuters jedného z nemenovaných predstaviteľov EÚ, ktorý sa touto otázkou zaoberá.
Maďarsko bude musieť Európskej komisii predložiť nový plán ako chce zmrazené prostriedky minúť. Bude musieť byť v súlade s cieľmi fondu na obnovu, ktorými sú zelená ekonomika, jej digitalizácia a zvýšenie odolnosti voči krízam.
Budapešť svoj návrh podľa Reuters zrejme odovzdá 27. mája po rokovaniach Magyara s von der Leyenovou. Keď budú nové míľniky a ciele splnené do 31. augusta, Maďarsko môže požiadať o finančné prostriedky, ktoré mu môžu byť vyplatené do 31. decembra tohto roku.
Prekážkou v plnení podmienok tak zrejme nebude maďarský parlament, v ktorom má Magyarova strana Tisza ústavnú väčšinu, ale čas. Pri niektorých zákonoch je totiž potrebné dodržať určité procedurálne postupy, ako sú konzultácie a lehoty na spracovanie, poznamenal Reuters. Európska komisia už podľa maďarských médií a magazínu Politico navrhla Tisze, aby sa vzdala časti zmrazených fondov.
Keďže Maďarsko nie je jediným členským štátom, ktorý má problémy s čerpaním veľkých objemov peňazí od Únie, eurokomisia vydala v júni minulého roka odporúčania, ako sa vyhnúť ich strate. Budapešť podľa predstaviteľov pravdepodobne využije všetky tieto možnosti, aby získala čo najväčšiu sumu.
Hlavná rada pre vlády krajín EÚ spočíva v tom, aby presmerovali svoje výdavkové plány z projektov, ktoré sú rizikové, zdĺhavé alebo neisté smerom do bezpečnejších iniciatív, ktoré je možné dokončiť do konca augusta. Okrem toho môžu prostriedky z fondu na obnovu presunúť aj na projekty, ktoré už bežia a boli financované z iných zdrojov, ale majú rovnaké ciele ako daný fond.