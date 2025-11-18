< sekcia Zahraničie
Reuters: Po útoku dronom rafinéria v Riazani prestala pracovať
Ukrajina zintenzívnila dronové útoky hlboko v ruskom vnútrozemí a zameriava sa na ropné rafinérie, sklady a potrubia.
Autor TASR
Moskva 18. novembra (TASR) - Spoločnosť Rosnefť pozastavila spracovanie ropy vo svojej najväčšej rafinérii v meste Riazaň po útoku ukrajinského dronu z 15. novembra, uviedli tri zdroje z odvetvia. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry Reuters.
„Očakáva sa, že závod zostane odstavený do konca mesiaca. Neplánuje sa žiadna produkcia pred 1. decembrom,“ uviedol jeden zdroj. Gubernátor Riazanskej oblasti Pavel Malkov v sobotu ráno napísal na platforme Telegram, že „trosky z bezpilotného lietadla spôsobili požiar v jednom z priemyselných zariadení“, no neposkytol bližšie informácie o závode.
Ukrajina zintenzívnila dronové útoky hlboko v ruskom vnútrozemí a zameriava sa na ropné rafinérie, sklady a potrubia. V tomto roku zasiahla už najmenej 17 dôležitých závodov. Spracovanie ropy v Rusku však v roku 2025 kleslo len o 3 percentá, pretože rafinérie prudkému poklesu výroby palív zabránili využitím voľných kapacít na kompenzovanie škôd spôsobených útokmi.
Podľa zdrojov Reuters požiar prinútil rafinériu odstaviť hlavnú destilačnú jednotku s ročnou kapacitou vyše osem miliónov metrických ton, čo predstavuje 48 percent celkovej kapacity závodu.
Samostatná destilačná jednotka ropy sa zastavila už 24. októbra po dronovom útoku, čo znížilo kapacitu rafinérie o 26 percent. Jej opravy doposiaľ nie sú dokončené a ostatné jednotky závodu sú tiež odstavené, uvádzajú zdroje. Nie je jasné, či k tomu došlo v dôsledku útokov.
Rafinéria pozastavila predaj ropných produktov na Medzinárodnej obchodnej burze v Petrohrade od 15. novembra. Zdroje Reuters tiež uvádzajú, že rafinéria v roku 2024 spracovala 13,1 milióna ton ropy - 4,9 percenta celkového objemu v Rusku.
„Očakáva sa, že závod zostane odstavený do konca mesiaca. Neplánuje sa žiadna produkcia pred 1. decembrom,“ uviedol jeden zdroj. Gubernátor Riazanskej oblasti Pavel Malkov v sobotu ráno napísal na platforme Telegram, že „trosky z bezpilotného lietadla spôsobili požiar v jednom z priemyselných zariadení“, no neposkytol bližšie informácie o závode.
Ukrajina zintenzívnila dronové útoky hlboko v ruskom vnútrozemí a zameriava sa na ropné rafinérie, sklady a potrubia. V tomto roku zasiahla už najmenej 17 dôležitých závodov. Spracovanie ropy v Rusku však v roku 2025 kleslo len o 3 percentá, pretože rafinérie prudkému poklesu výroby palív zabránili využitím voľných kapacít na kompenzovanie škôd spôsobených útokmi.
Podľa zdrojov Reuters požiar prinútil rafinériu odstaviť hlavnú destilačnú jednotku s ročnou kapacitou vyše osem miliónov metrických ton, čo predstavuje 48 percent celkovej kapacity závodu.
Samostatná destilačná jednotka ropy sa zastavila už 24. októbra po dronovom útoku, čo znížilo kapacitu rafinérie o 26 percent. Jej opravy doposiaľ nie sú dokončené a ostatné jednotky závodu sú tiež odstavené, uvádzajú zdroje. Nie je jasné, či k tomu došlo v dôsledku útokov.
Rafinéria pozastavila predaj ropných produktov na Medzinárodnej obchodnej burze v Petrohrade od 15. novembra. Zdroje Reuters tiež uvádzajú, že rafinéria v roku 2024 spracovala 13,1 milióna ton ropy - 4,9 percenta celkového objemu v Rusku.