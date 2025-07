Reuters: Podľa štúdie Hamas nekradol americké dodávky pomoci v Gaze

Washington 25. júla (TASR) - Neexistuje žiadny dôkaz, že palestínske militantné hnutie Hamas systematicky kradlo dodávky humanitárnej pomoci financované Spojenými štátmi. Agentúra Reuters o tom informovala s odvolaním na vládnu analýzu, ktorú vykonal Úrad pre humanitárnu pomoc (BHA) patriaci pod Agentúru USA pre medzinárodný rozvoj (USAID), píše TASR.



Analýza preskúmala 156 prípadov krádeží alebo strát dodávok pomoci financovaných Washingtonom, ktoré medzi októbrom 2023 a májom tohto roku nahlásili partnerské organizácie USA. BHA nenašiel „žiadne dôkazy obviňujúce Hamas“ z toho, že by profitoval z týchto dodávok pomoci, uviedla Reuters s odvolaním sa na prezentáciu s výsledkami štúdie.



Hovorca z amerického ministerstva zahraničných vecí tieto zistenia spochybnil a tvrdil, že existuje video dokazujúce vinu Hamasu, no žiadne dôkazy neposkytol. Tradičné humanitárne organizácie obvinil z korupcie, dodáva Reuters.



Podľa výsledkov analýzy bola za najmenej 44 z prešetrovaných prípadov ukradnutých alebo stratených dodávok „priamo alebo nepriamo“ zodpovedná izraelská armáda. Tá na otázky ohľadom záverov štúdie bezprostredne nereagovala.



Úrad v štúdii poznamenal, že výsledky môžu byť skreslené, keďže Palestínčania, ktorí v enkláve obdržia dodávky pomoci, nemôžu byť preverovaní. Teoreticky je teda možné, že sa nejaká pomoc financovaná Spojenými štátmi dostala aj k predstaviteľom Hamasu.



BHA bol najväčším dodávateľom pomoci do Gazy predtým, ako administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v januári zrušila všetku americkú zahraničnú pomoc, vysvetľuje Reuters.



Podľa Svetového potravinového programu (WFP) je štvrtina viac ako dvojmiliónovej populácie v Gaze na pokraji hladomoru. OSN tiež odhaduje, že izraelské sily zabili viac ako tisíc ľudí, ktorí v enkláve chceli získať jedlo, predovšetkým v blízkosti distribučných centier Humanitárnej nadácie pre Gazu (GHF), riadenej Spojenými štátmi s podporou Izraelu.