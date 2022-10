Reuters: Poľsko sa chystá kúpiť 288 juhokórejských raketových systémov

Soul 19. októbra (TASR) - Poľsko sa chystá kúpiť raketové systémy od juhokórejskej spoločnosti Hanwha Defense. V stredu to uviedli juhokórejskí predstavitelia, ktorí si želali zostať v anonymite. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Poľsko má s touto juhokórejskou firmou podpísať zmluvu o nákupe raketometov K239 Čchon-mu (v angl. K239 Chunmoo) tento týždeň, spresnili zmienení juhokórejskí činitelia. Na základe predmetnej dohody dodá Južná Kórea Poľsku 288 raketometov v hodnote šiestich miliárd dolárov, napísala agentúra Jonhap.



Firma Hanwha Defense (vysl.: Han-hwa) odmietla zverejniť podrobnosti o nákupe, pretože zmluva ešte nebola uzavretá.



Juhokórejské spoločnosti nedávno Poľsku odoslali prvú zásielku tankov a húfnic v hodnote 5,8 miliardy dolárov na základe zmluvy, ktorú podpísali poľskí predstavitelia so zástupcami spoločností Korea Aerospace Industries a Hyundai v júli vo Varšave. V septembri uzatvorila Varšava so Soulom dve dohody na nákup 48 bojových lietadiel FA-50 v hodnote troch miliárd dolárov.



Poľská vláda sa snaží v reakcii na vojnu na Ukrajine posilniť vybavenie a bojových schopností poľskej armády.