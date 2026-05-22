Reuters: Poradca Trumpa chcel zakázať volebné stroje
Autor TASR
Washington 22. mája (TASR) - Poradca Bieleho domu Kurt Olsen sa minulý rok pokúsil zakázať stroje, ktoré sa používajú pri hlasovaní vo voľbách vo viac ako polovici štátov USA. S plánom, v rámci ktorého požiadal ministerstvo obchodu o vyhlásenie súčastí týchto strojov za riziko pre národnú bezpečnosť, pre nepredloženie potrebných dôkazov napokon neuspel. S odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov o tom v piatok informovala agentúra Reuters.
Americký advokát je známy tým, že ho prezident Donald Trump poveril úlohou dokázať medzičasom široko vyvrátené konšpiračné teórie o manipulácii volieb. Trump dosiaľ spochybňuje výsledky prezidentských volieb v roku 2020, v ktorých zvíťazil Joe Biden.
Nápad zamerať sa na volebné stroje spoločnosti Dominion Voting Systems podľa zdrojov vznikol, keď Olsen a jeho spolupracovníci diskutovali o tom, ako by federálna vláda mohla prevziať kontrolu nad voľbami v jednotlivých štátoch USA. Túto myšlienku verejne prezentoval aj Trump, keď napríklad vo februári vyhlásil, že republikáni by mali znárodniť hlasovanie, lebo niektoré štáty sú údajne skorumpované.
Olsen podľa zdrojov chcel, aby sa zaviedol systém ručného sčítavania hlasovacích lístkov, čo Trump často požaduje. Niektorí odborníci ale tvrdia, že takýto systém by bol menej presný a možno rizikovejší v porovnaní so súčasným overovaním hárkov strojmi, ktoré používajú takmer všetky mestá a štáty USA.
Vo svojom úsilí o nájdenie dôkazov o zahraničnom ovplyvňovaní volieb v USA v roku 2020 sa Olsen zameriava hlavne na vyvrátenú teóriu, že stroje spoločnosti Dominion boli napadnuté kódom ovládaným Venezuelčanmi. Podľa Reuters opakované vyšetrovania a súdne spory k takýmto záverom nedospeli.
Americké ministerstvo obchodu môže v rámci svojich právomocí obmedzovať transakcie s technologickými spoločnosťami z krajín, ktoré USA považujú za zahraničných nepriateľov. Ide o Čínu, Rusko a predovšetkým vládu bývalého prezidenta Venezuely Nicolása Madura, ktorého americké jednotky v januári zadržali a odvliekli do USA.
Olsen sa preto ministerstva opýtal, či by mohlo označiť komponenty volebných strojov Dominion za ohrozenie národnej bezpečnosti. Plán zakázať tieto stroje zašiel až tak ďaleko, že ministerstvo začalo skúmať, na akom základe by sa dal takýto krok realizovať.
Celý zámer však nakoniec stroskotal, pretože Olsen a ďalší predstavitelia administratívy, ktorí s ním spolupracovali, neboli schopní predložiť dôkazy, ktoré by takéto rozhodnutie odôvodňovali.
Hovorca Bieleho domu Davis Ingle označil informácie v správe Reuters za selektívne zverejnené a označil ich za dezinformáciu.
Tento prípad je však podľa agentúry súčasťou rozsiahlej snahy Trumpovej vlády zasahovať do právomocí štátnych a miestnych úradov pri organizovaní volieb. Ide pritom o právomoci, ktoré im zaručuje ústava s cieľom zabrániť exekutíve v prevzatí moci.
Agentúra Reuters začiatkom mája odhalila, že predstavitelia súčasnej administratívy a vyšetrovatelia v najmenej ôsmich štátoch sa snažili získať prístup k volebným zariadeniam i dôverným záznamom a opätovne posudzovali prípady podvodov pri voľbách, ktoré súdy a nezávislé komisie už predtým zavrhli.
Trump a jeho republikánski spojenci zároveň presadzujú plány na prekreslenie volebných obvodov, aby si zabezpečili výhodu v novembrových, kľúčových doplňujúcich voľbách do Kongresu.
