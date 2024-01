Reuters: Pre Kosovčanov vstúpil do platnosti bezvízový styk v EÚ

Priština 1. januára (TASR) - Stovky Kosovčanov sa v pondelok chystali odcestovať do členských krajín EÚ po tom, ako pre nich od pondelka vstúpil do platnosti bezvízový styk pri krátkodobých pobytov v týchto krajinách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Stovky osôb sa v pondelok zhromaždili na letisku v Prištine, kde ich privítal kosovský premiér Albin Kurti. "Čakali sme na to príliš dlho. Bola to dlhotrvajúca nespravodlivosť, no na koniec sme to dosiahli," povedal. Kosovo bolo poslednou z krajín západného Balkánu, občania ktorej na cestu do krajín EÚ potrebovali víza, pripomína Reuters.



Poslanci Európskeho parlamentu (EP) dohodu o bezvízovom režime pri krátkodobých pobytoch v schengenskom priestore pre občanov Kosova schválili vlani v apríli. Držitelia pasov z Kosova budú môcť cestovať do EÚ bez víz na maximálne 90 dní v akomkoľvek 180-dňovom období.



Kosovo vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť od Srbska, ktorú uznalo viac než 110 krajín. Belehrad ju však dodnes neuznáva. Obyvatelia Kosova mohli predtým bez víz vycestovať do menej než 20 krajín, píše Reuters.