Reuters: Presnosť severokórejských rakiet na Ukrajine sa zlepšila

Kyjev 6. februára (TASR) - Podľa vysokopostavených ukrajinských zdrojov agentúry Reuters sú severokórejské balistické rakety oveľa presnejšie ako v minulosti. Pchjongjang ich dodal Rusku v rámci jeho vojny na Ukrajine a podľa zdrojov Reuters sa ich presnosť pohybuje na škále 50 až 100 metrov. Severná Kórea (KĽDR) pravdepodobne bojisko na Ukrajine využíva na testovanie svojej raketovej technológie, informuje TASR.



Rusko začalo koncom roka 2023 odpaľovať na Ukrajinu severokórejské balistické rakety krátkeho doletu K-23, K-23A a K-24 a odvtedy ich vypálilo približne 100, uviedol zdroj z vojenského prostredia. Opísal tiež výrazné zlepšenie presnosti pri všetkých viac ako 20 severokórejských balistických raketách, ktoré v uplynulých týždňoch zasiahli ukrajinské územie. Predtým mali podľa zdroja rakety presnosť v rozmedzí jedného až dvoch kilometrov.



Reuters pripomína, že KĽDR rýchlo rozvíja svoje vojenské programy vrátane rakiet krátkeho a stredného doletu, ktoré môžu byť podľa Pchjongjangu vybavené aj jadrovými hlavicami. Až do zapojenia do konfliktu na Ukrajine však táto dlhodobo izolovaná krajina nikdy nevyskúšala nové zbrane priamo na bojisku.



Podľa experta na zbrane Jang Uka z juhokórejského think tanku Asan Institute for Policy Studies môže mať takéto zlepšenie severokórejských raketových spôsobilostí znepokojujúce dôsledky pre Južnú Kóreu, Japonsko, Spojené štáty, tichomorský región aj celý svet. KĽDR podľa neho môže tieto zbrane poskytovať rôznym zlyhávajúcim štátom alebo ozbrojeným skupinám vo svete.



Zatiaľ nie je jasné, aké vylepšenia KĽDR na raketách vykonala. Ukrajinský zdroj uviedol, že rakety mohla vybaviť lepšími navigačnými systémami alebo riadiacim mechanizmom na uľahčenie manévrovania. Jang tvrdí, že presnosť rakiet mohli zlepšiť aj nové skúsenosti severokórejských vedcov a komponenty z Ruska.



Reuters pripomína, že Moskva a Pchjongjang od začiatku vojny na Ukrajine prehlbujú vzájomné vzťahy. Lídri oboch krajín podpísali dohodou o strategickom partnerstve. KĽDR poskytla Rusku aj tisíce vojakov, ktorí boli podľa Ukrajiny nasadení najmä na fronte v ruskej Kurskej oblasti. Kyjev tvrdí, že Rusko dostalo od Pchjongjangu aj milióny delostreleckých granátov.