Reuters: Pri protestoch v Iráne zahynulo 2000 ľudí
Autor TASR
Teherán 13. januára (TASR) - Približne 2000 ľudí zahynulo od konca decembra pri protivládnych protestoch v Iráne, uviedla v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa nemenovaného iránskeho predstaviteľa. Uvedený počet mŕtvych podľa citovaného zdroja zahŕňa civilistov aj príslušníkov bezpečnostných zložiek, pričom iránsky predstaviteľ za ich smrť viní „teroristov“. Informuje o tom TASR.
