Reuters: Pri protestoch v Iráne zahynulo 2000 ľudí

Tento záber z videí natočených medzi 9. a 11. januárom 2026, ktorý koluje na sociálnych sieťach, údajne zobrazuje zábery z márnice s desiatkami tiel a smútiacich po zásahu na okraji iránskeho hlavného mesta Kahrizak v Teheránskej provincii. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 13. januára (TASR) - Približne 2000 ľudí zahynulo od konca decembra pri protivládnych protestoch v Iráne, uviedla v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa nemenovaného iránskeho predstaviteľa. Uvedený počet mŕtvych podľa citovaného zdroja zahŕňa civilistov aj príslušníkov bezpečnostných zložiek, pričom iránsky predstaviteľ za ich smrť viní „teroristov“. Informuje o tom TASR.





