Reuters: Pri ruskej leteckej základni na Kryme prišlo k výbuchom

Kyjev/Moskva 19. augusta (TASR) - Najmenej štyri explózie boli vo štvrtok zaznamenané v blízkosti dôležitej ruskej leteckej základne na Krymskom polostrove. Pre agentúru Reuters to uviedli tri zdroje. Tamojší proruskí predstavitelia tvrdia, že výbuchy nespôsobili nijaké škody.



Tri nemenované zdroje nachádzajúce sa na Kryme uviedli, že k výbuchom prišlo v blízkosti základne Beľbek ležiacej severne od prístavu Sevastopoľ.



Sevastopoľský gubernátor Michail Razvožajev uviedol, že podľa doposiaľ dostupných informácií zostrelili ruské protilietadlové jednotky ukrajinský dron. "Neboli spôsobené nijaké škody, nikto neutrpel zranenia," uviedol Razvožajev na Telegrame.



Ukrajinské médiá tiež zverejnili video, na ktorom je možné vidieť, ako je zrejme raketa vystrelená na nočnú oblohu a následne je počuť najmenej štyri výbuchy. Reuters však upozornil, že dôveryhodnosť nahrávky nedokázal nezávisle overiť.



Ruské vzdušné sily podľa agentúry DPA ostreľovali vo štvrtok aj ciele v okolí krymského mesta Kerč. Toto prístavné mesto je vstupnou bránou ku Krymskému mostu, ktorý spája polostrov s ruskou pevninou. Ukrajinská armáda pritom tento most označila za legitímny vojenský ciel.



"Mestu ani mostu nehrozí nijaké nebezpečenstvo," uviedol poradca krymského lídra Oleg Kriučkov na Telegrame. Poradca neuviedol bližšie informácie týkajúce sa cieľov ruského ostreľovania v okolí Kerču.



Obyvatelia tohto prístavného mesta na sociálnych sieťach uviedli, že počuli v okolí mesta dva výbuchy.



Krym, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko, je dôležitou zásobovacou trasou pre tzv. ruskú vojenskú operáciu na Ukrajine, uvádza Reuters. V posledných dňoch prišlo na tomto polostrove k niekoľkým výbuchom vo vojenských objektoch a v blízkosti objektov infraštruktúry, ku ktorým podľa Moskvy prišlo väčšinou v dôsledku nehody alebo sabotáže.



Kyjev je zatiaľ zdržanlivý v reakciách na otázky, či za týmito útokmi stoja ukrajinské ozbrojené sily. Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak však v utorok naznačil, že je to tak.