Reuters: Pri útoku na Kyjev údajne použili aj severokórejskú raketu

Kyjev 24. apríla (TASR) - Pri ruskom nočnom útoku na Kyjev, ktorý si vyžiadal najmenej 12 mŕtvych a 90 zranených, bola údajne použitá aj severokórejská balistická raketa KN-23. Agentúre Reuters to vo štvrtok povedal nemenovaný zdroj z prostredia ukrajinských ozbrojených síl, píše TASR.



Táto raketa podľa jeho slov zasiahla obytnú budovu vo štvrti Sviatošynskyj západne od centra ukrajinského hlavného mesta. Z miesta hlásili obete i nezvestných, ktorých sa snažili nájsť pod troskami.



Rusko podľa ukrajinských vzdušných síl vypálilo v noci na štvrtok na Ukrajinu dovedna 70 rakiet a 145 dronov, z ktorých väčšina mierila na Kyjev. Útok na ukrajinskú metropolu sa odohral približne o 1.00 h miestneho času (0.00 h SELČ). Explózie bolo v Kyjeve počuť aj o tri hodiny neskôr. Spôsobené požiare zachvátili obytné aj kancelárske budovy.



Ukrajinská armáda oficiálne nekonkretizovala, aký typ rakiet bol pri nočnom útoku na Kyjev použitý, no všeobecne ich označila za rakety Iskander a KN-23.



Rusko sa k útoku priamo nevyjadrilo. Kremeľ uviedol len to, že na Ukrajine zasiahol „vojenské a vojensky-blízke“ ciele. Rusko a Severná Kórea taktiež popierajú, že by medzi nimi dochádzalo k transferom zbraní, ktoré by porušovali embargo OSN.



Vojenská spolupráca Ruska so Severnou Kóreou sa značne rozšírila po tom, ako sa Moskva po napadnutí Ukrajiny vo februári 2022 dostala do medzinárodnej izolácie, uviedol Reuters.



Kyjev tvrdí, že KĽDR dodala Rusku obrovské množstvo delostreleckých granátov, ako aj raketových systémov a tiež tisíce vojakov i balistických rakiet, ktoré Moskva začala koncom roka 2023 používať pri útokoch na Ukrajinu. Podľa údajov ukrajinskej tajnej služby dodal Pchjongjang do začiatku roka 2025 Moskve celkovo 148 balistických rakiet typu KN-23 a KN-24.



Sú to balistické rakety krátkeho doletu schopné niesť jadrové hlavice. Známe sú aj pod názvom Hwasong-11. KN-23 sú vyzbrojené hlavicami s hmotnosťou až do jednej tony a sú silnejšie ako obdobné ruské rakety, priblížil ukrajinský zdroj citovaný agentúrou Reuters.