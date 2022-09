Putin na začiatku vojny údajne odmietol mierovú dohodu s Kyjevom

Moskva 14. septembra (TASR) - Námestník šéfa ruskej prezidentskej kancelárie Dmitrij Kozak údajne na začiatku ruskej vojny na Ukrajine uzavrel predbežnú dohodu s Kyjevom, ktorá by uspokojila požiadavku Moskvy, aby sa Ukrajina nestala súčasťou NATO. Prezident Vladimir Putin však túto dohodu odmietol a rozhodol sa pokračovať vo vojenskej ofenzíve. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na tri zdroje blízke ruskému vedeniu.



Kozak podľa nemenovaných zdrojov Putinovi povedal, že daná dohoda môže zabrániť uskutočneniu rozsiahlej okupácie Ukrajiny. Putin však údajne zdôraznil, že ústupky Kyjeva vyrokované v tejto dohode nie sú dostatočné, nakoľko Moskva svoje ciele rozšírila aj na pripojenie viacerých častí Ukrajiny k Rusku.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však pre Reuters uviedol, že ide o "absolútne nesprávnu informáciu".



Reutersu sa nepodarilo nezávisle overiť, či túto dohodu podporovali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ďalší predstavitelia vlády v Kyjeve. Keby aj bol Putin na začiatku invázie súhlasil s Kozakovým plánom, nie je isté, či by to bolo bývalo viedlo k ukončenie vojny, poznamenal Reuters.



Reuters pripomína, že Putin ešte pred vojnou, ktorú rozpútal 24. februára, vyhlasoval, že NATO a jeho vojenská infraštruktúra sa prijímaním nových členov z východnej Európy približuje k ruským hraniciam. Putin verejne vyhlásil, že to predstavuje pre Rusko existenčnú hrozbu, čo ho núti reagovať.



Kozak bol od roku 2020 Putinom poverený rokovaniami so zástupcami Kyjeva ohľadom Donbasu na východe Ukrajiny, ktorý od roku 2014 ovládajú Ruskom podporovaní separatisti. Kozak viedol aj ruskú delegáciu, ktorá sa v Berlíne 10. februára stretla s ukrajinskými predstaviteľmi na rokovaniach sprostredkovaných Francúzskom a Nemeckom.



Kozak už aktuálne podľa šiestich anonymných zdrojov oficiálne nemá za úlohou záležitosti súvisiace s Ukrajinou.