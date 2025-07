Reuters: Putin sa Trumpa nezľakol,má v úmysle ďalej útočiť na Ukrajinu

Moskva 16. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin má v úmysle pokračovať v útočení na Ukrajinu, dokým Západ nepristúpi na jeho mierové podmienky, tvrdia podľa agentúry Reuters tri nemenované zdroje blízke Kremľu. Putin sa podľa nich nezľakol hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa a je možné, že svoje územné požiadavky ešte rozšíri s postupom ruských síl na Ukrajine, informuje TASR.



Trump v uplynulých dňoch opakovane vyjadril nespokojnosť s Putinom a v pondelok varoval Rusko, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jeho obchodných partnerov stopercentné sekundárne clá. Trump tiež oznámil nové dodávky zbraní na Ukrajinu.



Putinov hovorca Dmitrij Peskov v utorok povedal, že Moskva berie nové vyhlásenia Trumpa o situácii na Ukrajine vážne a plánuje ich analyzovať.



Šéf Kremľa ale podľa zdrojov verí, že ruská ekonomika a armáda sú dostatočne silné na to, aby odolali akýmkoľvek ďalším opatreniam Západu.



Nemenovaní predstavitelia tvrdia, že Putin pod tlakom Západu vojnu nezastaví a verí, že Rusko, ktoré prežilo najtvrdšie sankcie Západu, môže znášať ďalšie hospodárske ťažkosti vrátane hroziacich amerických ciel zameraných na odberateľov ruskej ropy. Putin podľa nich považuje ciele Moskvy za oveľa dôležitejšie než prípadné ekonomické straty.



„Putin sa domnieva, že sa s ním nikto - ani Američania - vážne nezaoberal podrobnosťami mieru na Ukrajine a tak bude pokračovať, kým nedostane, čo chce,“ citoval Reuters jeden zdroj, ktorý vzhľadom na citlivosť situácie hovoril pod podmienkou anonymity.



Putin s Trumpom v posledných mesiacoch niekoľkokrát telefonoval, zatiaľ čo osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff Rusko párkrát navštívil. Ruský prezident však podľa toho istého zdroja verí, že neprebehli podrobné diskusie o základe mierového plánu.



Medzi Putinove podmienky mieru patrí právne záväzný záväzok, že NATO sa nebude rozširovať na východ, neutralita Ukrajiny a obmedzenie jej ozbrojených síl, ochrana rusky hovoriacich obyvateľov a akceptovanie územných ziskov Ruska, uviedli zdroje.



Ukrajina podľa predchádzajúcich vyjadrení svojho prezidenta Volodymyra Zelenského nikdy neuzná suverenitu Ruska nad dobytými ukrajinskými územiami a ponecháva si výsostné právo rozhodnúť o tom, či chce vstúpiť do NATO.



Rusko v súčasnosti podľa Reuters kontroluje takmer 19 percent územia Ukrajiny vrátane ním okupovaného Krymského polostrova a Luhanskej oblasti a viac než 70 percent Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti. Takisto dobylo časti Charkovskej a Sumskej oblasti.



Jeden zo zdrojov tvrdil, že Trump má na Putina len malý vplyv, a súčasne naznačil, že aj keby Washington zaviedol clá na odberateľov ruskej ropy, Moskva by aj tak našla spôsob, ako ju predávať na svetových trhoch.



„Putin chápe, že Trump je nepredvídateľný človek, ktorý môže robiť nepríjemné veci, ale manévruje tak, aby ho príliš nedráždil,“ dodal zdroj.