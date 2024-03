Médiá: Putin v máji navštívi Čínu, uviedli viaceré zdroje

Peking/Moskva 19. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v máji navštívi Čínu a bude rokovať s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom. Mohla by to byť jeho prvá zahraničná cesta od znovuzvolenia na post prezidenta, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



"Putin navštívi Čínu," uviedol pre Reuters jeden zo zdrojov, ktoré chceli zostať v anonymite. Ďalšie štyri zdroje potvrdili podrobnosti. Putin do Číny podľa jedného z nich vycestuje pravdepodobne v druhej polovici mája. Ďalšie dva zdroje uviedli, že to bude ešte pred plánovanou cestou Si Ťin-pchinga do Európy. Kremeľ sa k záležitosti odmietol vyjadriť a čínske ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť Reuters bezprostredne nereagovalo.



Čína v posledných rokoch posilnila svoje obchodné a vojenské väzby s Ruskom. USA a ich spojenci zaviedli sankcie voči obom krajinám, obzvlášť voči Rusku za inváziu na Ukrajinu, pripomína Reuters.



Čínski predstavitelia v pondelok ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi zagratulovali k volebnému víťazstvu. Okrem Pekingu tak urobila aj India, KĽDR, Belize, Honduras, Kuba, Nikaragua a Venezuela či Tadžikistan.



Vlády západných krajín Putinovo víťazstvo slovne odsúdili a voľby označili za nespravodlivé a nedemokratické.



Ruská Ústredná volebná komisia (ÚVK) v pondelok po sčítaní všetkých hlasov oznámila, že zvíťazil Putin so ziskom 87,28 percenta hlasov.



Putin má 71 rokov a je pri moci od roku 2000, vrátane dvoch premiérskych funkčných období. Víťazstvom si zabezpečil ďalší šesťročný mandát a pri moci bude môcť zostať do roku 2030. Po zmene ústavy z roku 2020 by mohol v roku 2030 opäť kandidovať na ďalších šesť rokov.