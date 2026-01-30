Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Reuters: Putinov vyslanec Dmitrijev sa stretne s predstaviteľmi USA

Autor TASR
Moskva 30. januára (TASR) - Osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev odcestuje v sobotu do Miami. Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje dva zdroje v piatok informovala, že sa tam stretne s členmi administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše TASR.

Len o deň neskôr - v nedeľu - by sa v metropole Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí malo konať druhé kolo rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale tvrdí, že termín aj miesto ďalšieho stretnutia vyjednávačov sa ešte môžu zmeniť. Ovplyvniť to podľa neho môže vývoj medzi USA a Iránom.

Šéf americkej diplomacie Marco Rubio v stredu oznámil, že Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí boli na prvom kole rozhovorov v Abú Zabí, sa na najbližšej schôdzke v arabských emirátoch nezúčastnia.
