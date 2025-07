Rokovania medzi Izraelom a Hamasom sa skončili bez dohody

Dauha 7. júla (TASR) - Nepriame rokovania o prímerí medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Katare sa skončili bez dohody. Pre agentúru Reuters to v pondelok skoro ráno uviedli dvaja palestínski predstavitelia oboznámení so situáciou. Podľa ich vyjadrení izraelská delegácia nemala dostatočný mandát na dosiahnutie dohody s Hamasom, informuje TASR.



Rokovania medzi oboma stranami sa obnovili v nedeľu večer pred plánovanou treťou návštevou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Bielom dome od návratu amerického prezidenta Donalda Trumpa v januári tohto roka.



„Po prvom kole nepriamych rokovaní v Dauhe, izraelská delegácia nemá dostatočné oprávnenie... na dosiahnutie dohody s Hamasom, keďže nemá žiadne skutočné právomoci,“ uviedli zdroje pre agentúru Reuters a televíziu Sky News Arabia.



Netanjahu pred odchodom do Washingtonu vyhlásil, že izraelskí vyjednávači majú jasné pokyny na dosiahnutie prímeria za podmienok, s ktorými Izrael súhlasil.



Diskusie sa podľa zdroja agentúry AFP mali zamerať predovšetkým na mechanizmus uplatnenia prípadnej dohody a výmenu rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy za palestínskych väzňov v izraelských väzniciach.



Rozhovory, ktoré sprostredkúvajú Katar, Egypt a USA, majú viesť k 60-dňovému prímeriu a prepusteniu izraelských rukojemníkov držaných Hamasom. Návrh počíta s postupným prepustením desiatich rukojemníkov a odovzdaním pozostatkov tých, ktorí už nie sú nažive. Na oplátku má Izrael prepustiť väčší počet palestínskych väzňov. Počas prímeria by mali obe strany pokračovať v rokovaniach o trvalom ukončení vojny.