Reuters: Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sa zatiaľ nezačali

Istanbul 16. mája (TASR) - Zdroj agentúry Reuters v ukrajinskej delegácii v piatok uviedol, že rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom, ktoré sa mali začať napoludnie v Istanbule, zatiaľ neprebiehajú. Zdržanie podľa neho spôsobila zmena ruského postoja. Moskva údajne požaduje dvojstranné rokovania bez prítomnosti zástupcov Turecka alebo USA, informuje TASR.



"Ide o ďalší znak toho, že ruská strana podkopáva mierové úsilie,“ vyhlásil. „My sme prišli viesť seriózny rozhovor, zatiaľ čo Rusi predkladajú požiadavky, podmienky. To v nás vyvoláva pochybnosti, či ich Putin poslal riešiť problémy, alebo len zdržiavať proces," uviedol zdroj pre Reuters pod podmienkou zachovania anonymity.



Podľa ukrajinského predstaviteľa „existuje len jeden dôvod, prečo sa Rusi obávajú prítomnosti USA v miestnosti - prišli zdržiavať proces, nie riešiť problémy, a chcú to pred USA utajiť.“



Po trojstranných rokovaniach americkej, tureckej a ukrajinskej delegácie sa piatok napoludnie v Istanbule začalo rokovanie medzi zástupcami Ruska a USA. Píše o tom agentúra AFP s odvolaním na nemenovaného amerického predstaviteľa.



Podľa informácií televízie BBC je na tomto stretnutí prítomný zástupca amerického ministerstva zahraničných vecí Michael Anton a šéf ruskej delegácie v Istanbule Vladimir Medinskij a rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sa začnú až po tejto schôdzke.