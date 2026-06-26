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Reuters: Rubio usporiada 15. júla summit o politickom násilí
Americký prezident Donald Trump v máji podpísal stratégiu boja proti terorizmu, ktorá sa zameriava na identifikáciu a neutralizáciu „násilných, sekulárnych politických skupín.
Autor TASR
Washington 26. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio usporiada 15. júla summit o tom, ako čeliť vzostupu politického násilia. Pre agentúru Reuters to uviedol nemenovaný predstaviteľ amerického rezortu diplomacie, píše TASR.
„Ministerské stretnutie o vzostupe politického terorizmu“ sa bude konať vo Washingtone a Rubio naň plánuje pozvať zástupcov z viac ako 60 krajín západnej pologule, Európy a Ázie, uviedol predstaviteľ.
Americký prezident Donald Trump v máji podpísal stratégiu boja proti terorizmu, ktorá sa zameriava na identifikáciu a neutralizáciu „násilných, sekulárnych politických skupín, ktorých ideológia je protiamerická, radikálne transgenderová alebo anarchistická, ako napríklad Antifa“.
Predstaviteľ pre Reuters uviedol, že táto globálna hrozba nebola v minulosti dostatočne riešená. „Náš operačný systém pre boj proti terorizmu potrebuje aktualizáciu, aby sa vysporiadal s realitou takýchto hrozieb a chránil amerických občanov, národnú bezpečnosť a záujmy USA,“ spresnil.
Úsilie Spojených štátov sa zameriava na aktivity, ktoré spĺňajú definíciu terorizmu - atentáty, únosy, násilné hrozby voči vláde, zariadeniam a bezpečnostným orgánom, ako aj útoky na kritickú infraštruktúru a vojenský personál, uviedol predstaviteľ.
„Ministerské stretnutie o vzostupe politického terorizmu“ sa bude konať vo Washingtone a Rubio naň plánuje pozvať zástupcov z viac ako 60 krajín západnej pologule, Európy a Ázie, uviedol predstaviteľ.
Americký prezident Donald Trump v máji podpísal stratégiu boja proti terorizmu, ktorá sa zameriava na identifikáciu a neutralizáciu „násilných, sekulárnych politických skupín, ktorých ideológia je protiamerická, radikálne transgenderová alebo anarchistická, ako napríklad Antifa“.
Predstaviteľ pre Reuters uviedol, že táto globálna hrozba nebola v minulosti dostatočne riešená. „Náš operačný systém pre boj proti terorizmu potrebuje aktualizáciu, aby sa vysporiadal s realitou takýchto hrozieb a chránil amerických občanov, národnú bezpečnosť a záujmy USA,“ spresnil.
Úsilie Spojených štátov sa zameriava na aktivity, ktoré spĺňajú definíciu terorizmu - atentáty, únosy, násilné hrozby voči vláde, zariadeniam a bezpečnostným orgánom, ako aj útoky na kritickú infraštruktúru a vojenský personál, uviedol predstaviteľ.