Ruská delegácia už priletela do Bieloruska na tretie kolo rokovaní

Minsk 7. marca (TASR) - Ruskí vyjednávači v pondelok predpoludním prileteli z Moskvy do bieloruského mesta Brest. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje z leteckého portálu Flightradar24.



Stroj typu Tupolev Tu-204-300 priletel do Brestu o 10.56 h SEČ. Presné miesto a čas plánovaného stretnutia však naďalej nie je známe. Rovnako tak nie je známe, kedy na miesto rozhovorov pricestuje ukrajinská delegácia.



Na druhom kole rokovaní, ktoré sa konalo vo štvrtok, sa obe strany dohodli na otvorení humanitárnych koridorov. Tie mali umožniť civilistom opustiť niektoré oblasti bojov.



Rusko v pondelok oznámilo, že otvára koridory vo viacerých ukrajinských mestách a pozastavuje paľbu. Niektoré koridory však vedú do Bieloruska alebo Ruska, čo Ukrajina označila za "nemorálne".