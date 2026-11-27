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Reuters: Ruská flotila smerujúca do Líbye po útoku zmenila kurz
V deň ukrajinského útoku v Benghází okrem toho neďaleko Sicílskeho prielivu zmenil kurz aj ďalší konvoj eskortovaný fregatou Admirál Golovko ruského námorníctva.
Autor TASR
Tripolis 27. novembra (TASR) - Konvoj ruských lodí prevážajúcich vojenské vozidlá do Líbye zmenil v Stredozemnom mori smer a vydal sa späť po tom, ako ukrajinské námorné drony 22. novembra potopili ruskú korvetu v prístave Benghází. V piatok o tom informovali agentúru Reuters tri zdroje z vojenských a bezpečnostných zložiek, píše TASR.
Zmena kurzu ruskej flotily podľa Reuters ukazuje, ako sa Moskva snaží chrániť svoje námorné kapacity po útoku ukrajinského dronu, po ktorom bola v Líbyi - približne 2000 kilometrov od bojiska na Ukrajine - potopená ruská vojnová loď.
V deň ukrajinského útoku v Benghází okrem toho neďaleko Sicílskeho prielivu zmenil kurz aj ďalší konvoj eskortovaný fregatou Admirál Golovko ruského námorníctva. Pre Reuters to uviedol európsky vojenský predstaviteľ, ktorý pohyb skupiny lodí sledoval. Prieliv je kľúčovým bodom pred pobrežím severnej Afriky.
Predstaviteľ ukrajinskej vojenskej rozviedky a ďalší bezpečnostný predstaviteľ z Blízkeho východu pre Reuters potvrdili, že druhá flotila zmenila kurz a v súčasnosti stojí pri pobreží Alžírska. Nepokračovala tak v plavbe do Líbye.
Zmena kurzu ruskej flotily podľa Reuters ukazuje, ako sa Moskva snaží chrániť svoje námorné kapacity po útoku ukrajinského dronu, po ktorom bola v Líbyi - približne 2000 kilometrov od bojiska na Ukrajine - potopená ruská vojnová loď.
V deň ukrajinského útoku v Benghází okrem toho neďaleko Sicílskeho prielivu zmenil kurz aj ďalší konvoj eskortovaný fregatou Admirál Golovko ruského námorníctva. Pre Reuters to uviedol európsky vojenský predstaviteľ, ktorý pohyb skupiny lodí sledoval. Prieliv je kľúčovým bodom pred pobrežím severnej Afriky.
Predstaviteľ ukrajinskej vojenskej rozviedky a ďalší bezpečnostný predstaviteľ z Blízkeho východu pre Reuters potvrdili, že druhá flotila zmenila kurz a v súčasnosti stojí pri pobreží Alžírska. Nepokračovala tak v plavbe do Líbye.