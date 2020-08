Ruské vládne lietadlo vykonalo krátky spiatočný let do Minska

Moskva 19. augusta (TASR) – Ruské vládne lietadlo Tu-214, ktoré sa používa na prepravu vysokých vládnych predstaviteľov vrátane vedúcich členov ruskej tajnej služby FSB, vykonalo v utorok krátky spiatočný let z Minska do Moskvy a späť.



Na moskovskom letisku následne pristálo v stredu v skorých ranných hodinách. S odvolaním sa na údaje z letových radarov o tom informovala agentúra Reuters.



Ruské lietadlo odletelo do Minska v čase, keď v Bielorusku už niekoľko dní prebiehajú masové protesty v reakcii na prezidentské voľby z 9. augusta.



V nich úradujúci prezident Alexandr Lukašenko podľa oficiálnych výsledkov získal 80,1 percenta hlasov, zatiaľ čo jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská 10,12.



Cichanovská i zvyšní kandidáti odmietli uznať výsledky týchto volieb, ktoré považujú za nespravodlivé.



Následné masové protesty vyústili do tvrdých zásahov bieloruských bezpečnostných síl voči demonštrantom. Zranenia utrpeli stovky policajtov a protestujúcich a viac ako 6000 osôb bolo zadržaných.



Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu počas telefonátu potvrdil bieloruskému lídrovi Alexandrovi Lukašenkovi, že Moskva je pripravená poskytnúť Minsku pomoc pri riešení problémov, a to na základe zmluvy o Zväzovom štáte Ruska a Bieloruska z roku 1997 i v rámci regionálnej bezpečnostnej a obrannej zmluvy.