Reuters: Ruskí vojaci sa voľne pohybujú v južnej časti Pokrovska
Pokrovsk je kľúčovým dopravným uzlom vo východukrajinskej Doneckej oblasti a ruské sily k nemu pomaly postupovali viac ako rok.
Autor TASR
Moskva 20. novembra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok zverejnilo video, podľa ktorého Moskva kontroluje časť východoukrajinského mesta Pokrovsk. Na záberoch sa ruskí vojaci voľne pohybujú a hliadkujú v opustených uliciach lemovaných zničenými budovami. Upozornila na to agentúra Reuters, ktorá overila, že zábery boli natočené v južnej časti Pokrovska.
Video zachytáva ruské jednotky voľne kráčať ulicami, pričom na nich nikto neútočí. Nevidieť žiadnych civilistov a na budovách a cestách sú viditeľné rozsiahle škody po nedávnych bojoch.
Pokrovsk je kľúčovým dopravným uzlom vo východukrajinskej Doneckej oblasti a ruské sily k nemu pomaly postupovali viac ako rok. Rusko tvrdí, že mesto už ovládlo a ukrajinské sily v susednom Myrnohrade sú obkľúčené. Kyjev dobytie mesta zatiaľ nepotvrdil a odmieta, že by došlo k obkľúčeniu jeho jednotiek.
„V Pokrovsku pokračujú pátracie a útočné operácie zamerané na likvidáciu nepriateľa v mestských oblastiach,“ uviedla vo vyhlásení ukrajinská armáda.
Banské mesto malo pred vojnou 60.000 obyvateľov. Jeho zabratie by podľa Moskvy ruskej armáde poskytlo základňu pre postup na sever, kde ležia Kramatorsk a Sloviansk - dve najväčšie mestá v Doneckej oblasti pod kontrolou Ukrajiny.
Moskva chce obsadiť celý Donbas, teda Luhanskú a Doneckú oblasť. Ukrajina stále kontroluje asi 10 percent tohto územia, zvyšok už okupuje Rusko.
