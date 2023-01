Reuters: Rusko podporilo zákaz máp spochybňujúcich územnú celistvosť

Moskva 9. januára (TASR) - Ruská vláda podporila návrh novely zákona, na základe ktorej by sa považovali mapy spochybňujúce oficiálnu "územnú celistvosť" Ruska za extrémistické materiály. TASR správu prevzala v pondelok od agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na ruskú štátnu agentúru TASS.



Návrh novely zákona proti extrémizmu, do ktorého nahliadla agentúra TASS, sa zaoberá "kartografickými a inými dokumentami a obrázkami, ktoré spochybňujú územnú celistvosť Ruska". Vzťahuje sa napríklad aj na náboženské organizácie alebo novinárov a ich materiály a podľa agentúry Reuters umožňuje Kremľu upevniť svoju moc nad oponentami.



Autori návrhu poukázali na to, že niektoré mapy používané v Rusku spochybňujú jeho územnú celistvosť najmä v súvislosti s Krymským polostrovom a Kurilskými ostrovmi, uvádza TASS bez citovania svojho zdroja.



Krym Rusko anektovalo od Ukrajiny v roku 2014. Tento krok vtedy odsúdila samotná Ukrajina a mnohé iné krajiny. Kyjev odvtedy často kritizuje mapy, ktoré zobrazujú Krym ako súčasť Ruska.



Kurily tvoria pás ostrovov medzi ruským polostrovom Kamčatka a Japonskom. Tokio si robí nároky na ich južnú časť už od konca druhej svetovej vojny, keď Rusko túto časť Kurilských ostrovov obsadilo.



Návrh novely zákona musí teraz schváliť Štátna duma, dolná komora ruského parlamentu, kde prejde troma čítaniami. Následne bude poslaná na schválenie Rade federácie, hornej komore parlamentu, a nakoniec ju musí podpísať ruský prezident Vladimir Putin.



Okrem toho začali ruskí zákonodarcovia diskutovať aj o trestaní ruských občanov, ktorí sú proti vojne na Ukrajine. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, ktorý je jedným z najotvorenejších podporovateľov Putina, uviedol, že v časoch vojny platia špeciálne pravidlá umožňujúce vysporiadanie sa so zradcami, všíma si Reuters.