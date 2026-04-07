Reuters: Rusko potvrdilo smrť 16 občanov Kamerunu vo vojne na Ukrajine
Autor TASR
Yaounde 7. apríla (TASR) - Kamerun uviedol, že ruské úrady potvrdili smrť 16 jeho občanov bojujúcich proti Ukrajine. Je to po prvýkrát, čo sa táto stredoafrická krajina vyjadrila k zapojeniu sa svojich štátnych príslušníkov do prebiehajúcej vojny, informuje TASR podľa utorkovej správy agentúry Reuters.
Ministerstvo zahraničných vecí Kamerunu vo vyhlásení odvysielanom v štátnych médiách v pondelok večer vyzvalo rodiny obetí, aby sa skontaktovali s predstaviteľmi rezortu v hlavnom meste Yaounde.
Kamerunská diplomatická nóta, taktiež s pondelkovým dátumom, do ktorej mala možnosť nahliadnuť agentúra Reuters, označila zosnulých za „vojenských dodávateľov kamerunskej národnosti“ pôsobiacich v zóne ´špeciálnej vojenskej operácie´, čo je termín, ktorý Rusko používa na označenie vojny na Ukrajine.
Vyhlásenie, ani diplomatická nóta nešpecifikovali, ako sa týchto 16 mužov dostalo do radov príslušníkov jednotiek bojujúcich na strane Ruska, ani neuviedli podrobnosti o mieste, čase a okolnostiach ich smrti. Ruské veľvyslanectvo v Yaounde na žiadosť agentúry Reuters o komentár bezprostredne nereagovalo.
Ukrajina vo februári uviedla, že v prospech Ruska vo vojne na Ukrajine bojuje viac než 1700 Afričanov, hoci analytici tvrdia, že skutočné číslo môže byť pravdepodobne vyššie. Ruské úrady nezákonný nábor afrických občanov do bojov na Ukrajine popreli.
V internom obežníku vydanom v marci 2025, do ktorého nahliadla agentúra Reuters, kamerunský minister obrany vyjadril znepokojenie nad tým, že vojaci opúšťajú krajinu, aby sa zapojili do vojny na Ukrajine a nariadil veliacim dôstojníkom, aby prísne monitorovali svoje jednotky.
Kamerun vyhlásil, že oficiálne nenasadzuje vojakov v zahraničí mimo medzinárodných alebo regionálnych mandátov a varoval svojich občanov pred účasťou v cudzích konfliktoch.
