Reuters: Rusko žiada ICAO o náhradné diely do lietadiel
Autor TASR
Moskva 22. septembra (TASR) - Rusko vyzýva Medzinárodnú organizáciu civilného letectva (ICAO) na zmiernenie sankcií na náhradné diely a trasy pre ruské lietadlá. Vyplýva to z nezverejnených pracovných dokumentov a vyjadrení zdroja, na ktoré sa v pondelkovej správe odvolala agentúra Reuters. Moskva podľa nich taktiež odmietla reakciu ICAO na ruskú inváziu na Ukrajinu ako „nezákonné donucovacie opatrenia“, píše TASR.
Západné sankcie, uvalené na Rusko od začiatku invázie vo februári 2022, obmedzili jeho prístup k lietadlám a náhradným dielom zahraničnej výroby. Ruské letecké spoločnosti tak musia nakupovať diely pre viac ako 700 lietadiel prostredníctvom zložitých nepriamych dovozných ciest a prevažne od spoločností Airbus a Boeing.
ICAO, ktorá stanovuje globálne bezpečnostné normy pre civilné letectvo, odsúdila Rusko za porušenie suverenity ukrajinského vzdušného priestoru a dvojité registrovanie lietadiel.
Ruské úrady sa teraz snažia vyjednať zmiernenie sankcií, najmä v oblasti náhradných dielov, ktoré sú podľa nich kritické pre bezpečnosť letov, uviedol zdroj z odvetvia ruského letectva. Žiadosť Moskva podala po tom, čo USA nedávno zrušili sankcie voči bieloruskému národnému leteckému dopravcovi Belavia.
V dokumentoch predložených pred zasadnutím zhromaždenia ICAO, ktoré sa začína v utorok a koná sa aspoň raz za tri roky, Rusko tvrdí, že sankcie sú v rozpore s medzinárodnými pravidlami.
„Nezákonné donucovacie opatrenia porušujú ľudské právo na slobodu pohybu bez ohľadu na národnosť a občianstvo,“ uvádza sa v pracovnom materiáli. ICAO je podľa neho povinná prijať všetky praktické opatrenia, aby zabránila „štátom uplatňovať politicky zaujaté diskriminačné a donucovacie opatrenia v oblasti medzinárodného civilného letectva“.
Rusko je vo veľkej miere závislé od komerčných lietadiel na vnútroštátnu prepravu nákladu a cestujúcich cez svojich 11 časových pásiem. Nedávne incidenty podľa Reuters ale naznačujú, že jeho flotila lietadiel upadá. Agentúra pripomenula, že koncom júla sa na ruskom Ďaleko východe zrútil Antonov An-24 sovietskej výroby z roku 1976, pričom zahynulo všetkých 48 ľudí na palube. O niekoľko dní neskôr ruský národný letecký dopravca Aeroflot v dôsledku kybernetického útoku zrušil desiatky letov.
Pracovné dokumenty, na ktoré sa Reuters odvoláva, taktiež kritizujú, že 37 štátov uzavrelo svoj vzdušný priestor pre lety ruských leteckých spoločností, pozastavilo platnosť osvedčení o letovej spôsobilosti nimi prevádzkovaných lietadiel a zakázalo ich údržbu a poistenie.
