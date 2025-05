Saudská Arábia podľa médií vyzvala Irán, aby sa dohodol s USA

Rijád/Teherán 30. mája (TASR) - Saudskoarabský minister obrany na aprílovej návšteve Iránu odovzdal predstaviteľom krajiny odkaz a vyzval ich, aby sa s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa dohodli a uzavreli dohodu o jadrovom programe. V opačnom prípade by Teherán mohol riskovať vojnu s Izraelom. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním na štyri zdroje oboznámené so záležitosťou.



Minister obrany Saudskej Arábie Chálid bin Salmán, mladší brat korunného princa Muhammada bin Salmána, minulý mesiac navštívil Irán, kde sa stretol s najvyššími predstaviteľmi krajiny. Prijali ho najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí a prezident Masúd Pezeškiján. Do Iránu ho podľa zdrojov Reuters vyslal jeho otec kráľ Salmán s cieľom odovzdať varovanie iránskemu vedeniu.



Návšteva Chálida v Teheráne bola prvou cestou saudskoarabského predstaviteľa do Iránu po viac ako 20 rokoch. Obe krajiny sú regionálnymi rivalmi a diplomatické styky obnovili v roku 2023 po sprostredkovaní zo strany Číny.



Chálid v Teheráne podľa zdrojov Reuters iránskych predstaviteľov varoval, že Trump nemá trpezlivosť na zdĺhavé rokovania o iránskom jadrovom programe. Podľa dvoch zdrojov princ Iránu odkázal, že by bolo lepšie dosiahnuť dohodu s USA, ako čeliť izraelskému útoku v prípade zlyhania rokovaní.



Podľa jedného zo zdrojov iránsky prezident prízvukoval, že Irán sa chce dohodnúť s USA, avšak nie je ochotný vzdať sa svojho programu na obohacovanie uránu. Rokovania doteraz vždy zlyhali práve na tejto otázke. USA požadujú, aby Irán obohacovanie úplne zastavil, čo Teherán odmieta s odvolaním sa na svoje právo na civilné využívanie jadrovej energie.



Na stretnutí tiež Pezeškiján princa informoval, že Irán chce dohodu, ktorá by zmiernila hospodársky tlak na krajinu zrušením západných sankcií, uviedli štyri zdroje. Iránski predstavitelia však vyjadrili obavy z nepredvídateľného prístupu Trumpovej vlády k rokovaniam. Reuters pripomína, že americký prezident v minulosti nevylúčil ani použitie sily voči Iránu.



Teherán a Washington v uplynulých týždňoch uskutočnili už päť kôl rokovaní o jadrovom programe Iránu, ktoré sprostredkoval Omán. Hoci sa skončili bez dohody, obe strany uistili, že v rozhovoroch budú pokračovať.