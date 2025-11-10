< sekcia Zahraničie
Reuters: Šéf FBI Patel v Číne rokoval o fentanyle a vynucovaní práva
Autor TASR
Peking 10. novembra (TASR) - Riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel minulý týždeň vycestoval do Číny na rokovania o fentanyle a vynucovaní práva. Pre agentúru Reuters to uviedli dva zdroje oboznámeného s Patelovou zahraničnou cestou, píše TASR.
Jeden zo zdrojov uviedol, že Patel priletel do Pekingu v piatok a v sobotu rokoval s čínskymi predstaviteľmi. O jeho zahraničnej ceste neinformovala americká, ani čínska strana. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien v pondelok vyhlásil, že o ceste nevedel.
Čínske ministerstvo obchodu následne v pondelok oznámilo, že Peking upraví zoznam prekurzorov potrebných k výrobe drog a na ich vývoz do Spojených štátov, Kanady a Mexika bude vyžadovať špeciálne licencie.
Americký prezident Donald Trump po rokovaní s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom koncom októbra znížil o desať percent clá na čínske dovozy, ktoré predtým uvalil ako trest za prísun fentanylu do USA. Trump po rokovaní novinárom povedal, že Si „bude pracovať veľmi ťažko na zastavení prísunu fentanylu“.
Americký minister financií Scott Bessent následne uviedol, že podrobnosti dohody budú prerokované prostredníctvom novej bilaterálnej pracovnej skupiny. Agentúra Reuters uvádza, že nie je jasné, či Patel počas svojej návštevy rokoval aj o tejto téme.
Čínski predstavitelia odmietajú svoje zapojenie do obchodovania s fentanylom alebo jeho podporovanie. Opakovane tvrdia, že už podnikli rozsiahle kroky na reguláciu chemikálií používaných na výrobu drogy a Washington obviňujú, že túto záležitosť zneužíva na „vydieranie“.
