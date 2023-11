Reuters: Šéfovia CIA a Mosadu sa stretli s katarským premiérom

Dauha 9. novembra (TASR) - Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns a šéf izraelskej spravodajskej služby Mosad David Barnea sa vo štvrtok v Dauhe stretli s katarským premiérom. Rokovali o kritériách dohody o prepustení rukojemníkov a prestávkach v bojoch medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na zdroj oboznámený so stretnutím. Výsledok rokovaní nie je jasný.



V Katare sídli viacero politických lídrov Hamasu a Katar je zároveň sprostredkovateľom snáh o prepustenie rukojemníkov, ktorých teroristi uniesli začiatkom októbra pri útoku na Izrael.



Barnea, Burns a katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání sa stretli po stredajšom stretnutí katarských sprostredkovateľov s politickými predstaviteľmi Hamasu. Výhodou ich stretnutia bolo, že všetky tri strany v reálnom čase sedeli za jedným stolom, aby urýchlili doladenie podmienok možnej dohody o prepustení rukojemníkov, povedal zdroj.



Štvrtkové rokovania zahŕňali aj okolnosti umožnenia humanitárnych dodávok paliva do pásma Gazy. Izrael ich doteraz odmieta pre obavy, že k palivu sa dostane Hamas a použije ho na bojové účely.



Iný nemenovaný zdroj uviedol v stredu pre agentúru Reuters, že prebiehajú rokovania o prepustení desiatich až 15 rukojemníkov výmenou za jednodňovú až dvojdňovú humanitárnu prestávku v bojoch v Gaze.



Katarský premiér spolu s katarským emirom Tamímom ibn Hamadom al-Sáním odcestovali vo štvrtok do Spojených arabským emirátov (SAE), kde sa stretli so šejkom Muhammadom bin Zájiomd Ál Nahjánom, najvyšším predstaviteľom SAE. Cieľ ich návštevy nie je bezprostredne jasný, SAE však na rozdiel od Kataru udržiavajú od roku 2020 diplomatické vzťahy s Izraelom.