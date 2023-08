Reuters: Si Ťin-pching sa asi nezúčastní na summite G20 v Indii

Naí Dillí/Peking 31. augusta (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa pravdepodobne nezúčastní na budúcotýždňovom summite skupiny G20 v Indii. Napísala o tom agentúra Reuters s odvolaním na nemenované zdroje oboznámené so záležitosťou, informuje TASR.



Indický predstaviteľ, ktorý si želal ostať v anonymite, povedal, že Peking by mal na summite v Naí Dillí (9. - 10. septembra) namiesto čínskeho prezidenta zastupovať premiér Li Čchiang. O neúčasti čínskeho prezidenta na summite v Indii hovorili aj dvaja nemenovaní zahraniční diplomati pôsobiaci v Číne a predstaviteľ jednej z členských krajín zoskupenia G20.



Čínsky premiér sa asi zúčastní aj na summite Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktorý sa bude konať 5. až 7. septembra v indonézskej metropole Jakarta, uviedla japonská tlačová agentúra Kjódó.



Summit G20 v Indii bol vnímaný ako podujatie, na ktorom sa mohol čínsky prezident stretnúť so svojím americkým kolegom Joeom Bidenom. Šéf Bieleho domu svoju účasť potvrdil. Obaja lídri sa naposledy stretli vlani v novembri na summite G20 v Indonézii, pripomenula agentúra Reuters.



Na summite v Naí Dillí sa nezúčastní ani ruský prezident Vladimir Putin, oznámil minulý týždeň Kremeľ. Na schôdzke ho zastúpi ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.