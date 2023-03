Reuters: Si Ťin-pching vycestuje do Ruska zrejme už na budúci týždeň

Peking 13. marca (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching plánuje už budúci týždeň vycestovať do Ruska, aby sa tam stretol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Jeho návšteva by sa tak mala uskutočniť skôr, než sa očakávalo, uviedla v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenované, dobre informované zdroje.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí sa k informácii o bezprostredne nevyjadrilo a Kremeľ ju odmietol komentovať.



K návšteve má dôjsť krátko po tom, ako sa Čína ponúkla na sprostredkovanie mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou. Táto iniciatíva však na Západe vyvolala skeptickú reakciu vzhľadom na diplomatickú podporu Ruska zo strany Pekingu.



Ruská agentúra TASS 30. januára informovala, že Putin pozval čínskeho prezidenta na jarnú návštevu do Moskvy. Denník The Wall Street Journal následne uviedol, že k návšteve by mohlo dôjsť niekedy v apríli alebo začiatkom mája.



Reuters pripomína, že Peking uzavrel vlani vo februári s Moskvou tzv. partnerstvo bez hraníc, a to len niekoľko týždňov pred vypuknutím ruskej invázie na Ukrajinu. Obe krajiny odvtedy opakovane deklarujú pevnosť svojich vzájomných vzťahov.



Komunistická Čína dlhodobo odmieta odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu a kritizuje západné sankcie voči Moskve. V poslednej dobe sa na Západe objavili aj obavy, že by Peking mohol začať Rusku dodávať aj zbrane a muníciu.