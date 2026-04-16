Reuters: Snahy o dohodu USA a Iránu napredujú, no spory pretrvávajú
Teherán 16. apríla (TASR) - Irán a Spojené štáty s pomocou sprostredkovateľov z Pakistanu dosiahli istý pokrok v snahe uzavrieť dohodu. Naďalej však medzi nimi pretrvávajú rozpory a to aj v otázke jadrových ambícií Teheránu, uviedol vo štvrtok vysokopostavený iránsky predstaviteľ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Cesta pakistanského náčelníka armády do Teheránu bola efektívna pri zmenšovaní rozdielov (medzi krajinami) v niektorých oblastiach, no v jadrovej otázke naďalej pretrvávajú zásadné nezhody... Zvýšili sa však nádeje na predĺženie prímeria a uskutočnenie druhého kola rokovaní,“ uviedol vysokopostavený predstaviteľ.
„Osud iránskeho vysoko obohateného uránu a doba obmedzenia jadrového program Teheránu patria k veľmi sporným otázkam, pre ktoré sa zatiaľ nenašlo žiadne riešenie,“ povedal predstaviteľ.
Pakistanský náčelník armády navštívil v stredu Teherán v snahe zabrániť obnoveniu konfliktu. Pakistan minulý víkend hostil prvé mierové rokovania v tejto vojne. Termín druhého kola rokovaní medzi USA a Iránom sa ešte nestanovil, uviedol vo štvrtok hovorca pakistanského ministerstva zahraničných vecí.
Prvé kolo minulý týždeň neprinieslo dohodu o ukončení vojny, ktorú vyvolali USA spolu s Izraelom 28. februára. Irán v reakcii na údery následne zaútočil na štáty Perzského zálivu a jeho spojenec hnutie Hizballáh rozpútal paralelný konflikt v Libanone.
